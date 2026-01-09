教宗接見外交團關切東亞緊張 賀忠義轉達賴總統問候

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡9日專電）教宗良十四世9日舉行新年接見外交團活動，他演講時提到東亞緊張局勢升高，呼籲以和平對話解決。駐教廷大使賀忠義伉儷率全館員眷出席活動，賀忠義與教宗握手時，特別轉達總統賴清德的問候與祝福，教宗親切微笑表示感謝。

賀忠義並對教宗上任後曾兩度公開為台灣受風災影響的民眾祈禱，向教宗表達誠摯謝意，他也向教宗重申，台灣將持續作為教廷在自由、和平、正義及人權的密切夥伴，教宗回應表示感謝。

這是教宗良十四世（Pope Leo XIV）上任後首度舉行新年外交團接見活動，此一年度會晤是梵蒂岡外交行程中最重要時刻之一，教宗演講通常被認為是他對「世界局勢」的解讀。

教宗今天在演說中警示「戰爭再次盛行」，各界尋求和平的方式愈來愈依賴武力而非正義。他呼籲盡快促成俄烏、以巴間的和平，他也提到東亞有緊張升高情況，希望各方能以和平對話為基礎化解分歧，避免可能引發的衝突。

教宗並警告「宗教自由面臨風險」，他引用先教宗本篤十六世的話，重申宗教自由是「所有人權之首」，但全球64%人口的宗教自由遭受嚴重侵犯，其中對基督徒迫害仍是最普遍人權危機之一，影響全球超過3.8億信徒，2025年情況更惡化，全球約有1/7基督徒因為衝突、威權體制或宗教極端主義受苦。

教宗感嘆「多邊主義」衰微，二次世界大戰之後，各國承諾不以武力侵犯他國邊界的原則已被徹底破壞，他特別強調應尊重「國際人道法」。

在具體案例部分，他談到烏克蘭持續不斷的戰爭與人民苦難，迫切需要立即停火，他呼籲展開真誠尋求和平的對話，並重申教廷願意「支持任何促進和平與和諧的倡議」。

對於中東地區的以色列與巴勒斯坦衝突，教宗表示，儘管去年10月曾宣布停火，但巴勒斯坦平民仍遭受嚴重人道主義危機，他重申「兩國方案」是最能實現雙方願望的機制，他也對在約旦河西岸針對巴勒斯坦平民的暴力事件日增表示遺憾，巴勒斯坦平民「有權在自己土地上和平生活」。

教宗另對加勒比海緊張局勢表示關切，他談到近日爆發的委內瑞拉危機，呼籲尊重委國人民意願，維護人權與公民權利。他也談到海地暴力動盪局勢，蘇丹和南蘇丹、緬甸的人道主義危機，呼籲和平包容性對話及人道主義援助。

有別於前教宗方濟各以義大利文演講，良十四世除了在開場提到梵義關係時使用一段義文，通篇皆以英文演說。（編輯：陳慧萍）1150110