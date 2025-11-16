教宗接見好萊塢影星、名導 肯定電影啟發人心力量

台下坐滿了上百位的影壇要角難得在梵蒂岡同框齊聚，教宗良十四世在致詞時向電影致敬，肯定電影帶來啟發人心的力量，也呼籲影壇明星和電影製作者不要害怕面對「世界的傷口」。

教宗良十四世說道，「不要害怕直面世界的傷口，暴力、貧窮、流離失所、孤獨、成癮和那些被遺忘的戰爭，這些議題都需要被看見和訴說，偉大的電影不是利用痛苦，而是理解並探索痛苦。」

這是一場由梵蒂岡文化部主辦的活動，延續已故的前任教宗方濟各（Pope Francis）近年來接見藝術家、喜劇演員等不同文化領域的慣例，也希望展現出梵蒂岡與世俗文化建立連結的努力。

女星凱特布蘭琪說：「教宗今天的談話，是呼籲提醒大家不要迴避艱難痛苦的故事。」

多位好萊塢名導和明星都出席這場活動，知名導演史派克李還準備了一件美國職籃NBA紐約尼克隊球衣，上面有背號14號及教宗良十四世的名號，作為特別禮物送給這位史上第1位美國籍教宗。

好萊塢導演史派克李表示，「我其實更驚訝的是我自己會被邀請，我到羅馬很多很多次了，但這是我第一次到梵蒂岡，也是第一次見到教宗，所以是很棒的一天、很棒的一天。」

教宗也提到電影產業和戲院的衰退，讓台下不少人得到共鳴，他向電影人強調，電影是一種承載崇高意義的大眾藝術，勉勵這群電影人為世界帶來希望的力量。

