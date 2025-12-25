教宗發表上任以來第一次聖誕節講道 特別呼籲關注加薩難民

教宗良十四世2025年12月25日在聖伯多祿大殿的陽台，向全球發表他就任教宗以來第一次的聖誕節文告。路透社



天主教教宗良十四世週四（25日）在梵蒂岡聖伯多祿大殿，向全球信眾發表他新上任以來第一次的聖誕節講道。在演講中，這名第一位美國出身的教宗，特地要全球民眾關注加薩巴勒斯坦難民目前面臨的苦難。

良十四世表示，耶穌基督誕生於馬槽的故事表明，天主已在世人中「搭起祂脆弱的帳篷」。他問道：「既然如此，我們怎能不想起加薩那些數週以來暴露在雨水、寒風與低溫中的帳篷？」

他繼續說，我們也怎能夠不想起「遍佈各大洲的眾多難民與流離失所者，或是我們自己城市中成千上萬無家可歸者棲居的臨時避難所？」

教宗也提到：「手無寸鐵的人民撐著脆弱的肉體，他們遭受許多正在進行或已結束的戰爭折磨，留下滿地廢墟與難以癒合的創傷。」

他接著表示：「那些被迫拿起武器的年輕人，其心靈與生命是脆弱的；他們在最前線感受到被要求執行的任務是多麼無理，並看穿了那些派他們去送死的人，在華麗辭藻背後的種種謊言。」

良十四世強調，和平唯有透過對話才能實現。他說：「當我們的單向獨白被打斷，進行充分的傾聽，當我們在他人的人性面前下跪時，和平才會到來。」

數千名信徒擠滿了聖伯多祿大殿，參與教宗的首場聖誕彌撒，紛紛舉起手機捕捉遊行開幕的畫面。

隨後，教宗走到俯瞰聖伯多祿廣場的中央陽台，發表傳統的聖誕文告，這份名為「致全城與全球」（Urbi et Orbi）的祝禱，旨在總結今年世界面臨的種種苦難。

他在文告中同樣強調呼籲結束全球所有戰爭，對烏克蘭、蘇丹、馬利、緬甸，以及泰國和柬埔寨等地的政治、社會或軍事衝突表示遺憾。

良十四世指出，烏克蘭人民正遭受暴力的折磨。目前俄國軍隊正進逼對烏克蘭東部防禦至關重要的城市。

教宗呼籲：「願武器的喧囂停止，願相關各方在國際社會的支持與承諾下，展現勇氣進行真誠、直接且相互尊重的對話。」

針對泰國與柬埔寨已持續三週、造成至少80人死亡的邊境衝突，教宗祈求兩國能恢復「古老的友誼」，並「致力於和解與和平」。

這個聖誕節是良十四世在前教宗方濟各今年4月去世後，第一次主持的聖誕節。這也標誌著天主教禧年（Holy Year）慶祝活動進入尾聲。禧年慶典將於1月6日「主顯日」（Epiphany）正式結束，紀念東方三賢士前往伯利恆朝拜聖嬰耶穌。

