教宗示警：「第三次世界大戰」已零星展開 人類岌岌可危

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）日前展開上任後首次海外行程，他28日在土耳其發表首場公開演說時感嘆，當今世界正面臨異常頻繁而血腥的衝突，警告「第三次世界大戰正以碎片化方式出現」，人類前景「岌岌可危」。

教宗良十四世28日抵達土耳其伊斯坦堡聖神主教座堂，向民眾揮手致意。 （圖/美聯社）

《路透社》報導，教宗指出，「踐踏正義與和平的野心與決策」正在動搖全球秩序，世界正遭受經濟及軍事力量主導的策略所推動的「高度衝突」。他在與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）舉行會談後強調，「我們絕不能向這些情勢屈服，人類的未來正在面臨考驗。」

報導指出，教宗選擇土耳其作為首次外訪地，是為紀念早期教會在此制定、至今仍被大多數基督徒使用的《尼西亞信經》1700週年。他於27日中午抵達土耳其首都安卡拉，展開為期3天的訪問行程，之後轉往黎巴嫩。

報導表示，教宗此行正值土耳其自我定位為烏克蘭與加薩衝突的重要調解者，土耳其先前已分別接待俄羅斯與烏克蘭代表進行多輪談判，並表示願意參與加薩地區的維和部隊，以協助監督脆弱的停火。但以色列指責土耳其支持哈瑪斯（Hamas），並排除土耳其軍隊參與任何維和部隊。

