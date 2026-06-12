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教宗 Leo XIV 結束在西班牙為期一週的訪問，此行重點關注移民議題。然而，在準備返回羅馬時，教宗搭乘的專機因引擎故障無法起飛，最後在延誤三小時後，改搭西班牙國王 Felipe VI 的軍用專機返回梵蒂岡。

教宗 Leo XIV 結束西班牙行程，在特內里費島（Tenerife）準備搭乘西班牙國家航空（Iberia）專機時，機長在教宗登機後宣布引擎出現技術故障。教宗隨後下機，並在延誤約三小時後，改搭西班牙國王 Felipe VI 提供的空軍 Falcon 專機返回羅馬。隨行的記者與梵蒂岡代表團則搭乘航空公司安排的替代班機。

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在登機前，教宗在特內里費島主持了約有4萬人參加的彌撒。教宗此行高度關注非法移民問題，他呼籲移民應透過學習語言、遵守法律與尊重當地習俗來融入社會，同時也強烈譴責人口販子，要求他們「停止並悔改」。加那利群島（Canary Islands）是非洲移民冒險渡海前往歐洲的主要目的地之一，根據國際移民組織（IOM）數據，去年有近1,200人在這條危險航線上喪生或失蹤。

除了移民議題，教宗此行也在馬德里會晤了神職人員性侵案的受害者，並前往巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia Basilica）新落成的巨型高塔主持祝聖儀式，這天剛好也是建築師 Antoni Gaudi 逝世100週年。這座高塔的完工，也象徵著這座世界最高教堂達到了172.5公尺的最終高度。

原文出處：教宗結束西班牙關懷移民之旅 專機故障改搭國王軍機

本文由AI協作，經編輯審核後發布