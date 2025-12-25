教宗聖誕節講道！關注加薩難民、籲俄烏止戰

▲天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）25日在梵蒂岡，向全球信眾發表他上任以來的首次聖誕節講道，教宗敦促烏克蘭和俄羅斯拿出「勇氣」對話以結束戰爭，也呼籲世界關注加薩難民所處的苦難。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）25日在梵蒂岡聖伯多祿大殿，向全球信眾發表他上任以來的首次聖誕節講道，教宗敦促烏克蘭和俄羅斯拿出「勇氣」對話以結束戰爭，也呼籲世界關注加薩難民所處的苦難。

根據《BBC》報導，教宗在聖誕節講道中，對世界各地無家可歸者的處境以及各類衝突造成的破壞表示哀慟。教宗表示，「無辜百姓的血肉之軀是多麼脆弱，手無寸鐵的民眾飽受戰爭蹂躪，無論戰爭仍在進行還是已經結束，留下的盡是斷垣殘壁和難以癒合的傷口」。

教宗進一步指出，耶穌基督降生的故事揭示了天主在世人之間「搭起了祂脆弱的帳篷」。隨後，教宗轉向關注巴勒斯坦人的處境，「既然如此，我們又怎能不想起加薩那些連續數週以來，暴露在風雨寒冷中的帳篷呢？」

教宗隨後走到陽台，向聚集在廣場的信眾發表傳統的聖誕文告，「致全城與全球」（Urbi et Orbi）祝禱，呼籲終結全球各地的衝突。針對烏克蘭局勢，教宗表示，「願武器的喧囂平息；願相關各方在國際社會的支持與投入下，拿出勇氣，進行真誠、直接且相互尊重的對話」。

教宗也對世界其他地區的動盪與衝突表示譴責，包括泰國與柬埔寨。儘管雙方曾於七月達成停火協議，但近來仍爆發了嚴重的邊境致命衝突。教宗期盼這兩個東南亞國家能恢復「往昔的友誼」，並「致力於實現和解與和平」。

俄烏與加薩的現況

美國正積極介入俄烏戰爭的調停，試圖在基輔與莫斯科之間促成雙方都能接受的和平協議。然而，在最新一輪的外交努力中，俄烏雙方仍無法進行實質性的直接對話，目前仍看不出協議取得共識的曙光。

加薩在長達兩年的以色列攻擊下已成廢墟，隨著嚴寒冬季來襲，加薩當地210萬人口的困境愈發雪上加霜，幾乎所有居民都流離失所，家園遭到損壞或徹底摧毀。各大救援機構紛紛呼籲以色列，允許更多帳篷及急需的物資進入加薩。負責監管加薩邊境關口的以色列國防部民間事務處（Cogat），則否認有刻意限制救援物資流入加薩。該單位表示，自10月份停火協議生效以來，已有將近31萬頂帳篷與防水布運抵加薩。

