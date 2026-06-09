教宗與饒舌巨星驚喜同框！教宗 Leo XIV 於馬德里球場接見 Bad Bunny
教宗與饒舌巨星驚喜同框！教宗 Leo XIV 於馬德里球場接見 Bad Bunny
梵蒂岡（Vatican）週二證實，教宗 Leo XIV 週一在西班牙馬德里的聖地牙哥·伯納烏球場（Bernabeu stadium），意外與波多黎各饒舌巨星 Bad Bunny 會面。這場跨界交流引發關注，教宗在離開球場前，簡短問候了這位歌手及其家人。
梵蒂岡發言人 Matteo Bruni 週二向媒體證實，教宗 Leo XIV 週一在馬德里造訪皇家馬德里（Real Madrid）的主場伯納烏球場時，與波多黎各知名歌手 Bad Bunny 進行了一場驚喜會晤。發言人表示：「是的，我確認此事。Bad Bunny 當時與家人及其他隨行人員在一起，教宗在離開球場前與他們進行了簡短的寒暄。」
這場宗教領袖與流行樂壇巨星的跨界碰面，發生在教宗訪問西班牙期間。雖然會面時間短暫，但由於 Bad Bunny 在全球流行音樂界的巨大影響力，以及教宗 Leo XIV 一向親民的作風，這場非正式的交流迅速成為國際媒體關注的焦點。目前梵蒂岡並未透露雙方談話的具體內容，僅強調這是一次禮節性的問候。
Bad Bunny 作為當今拉丁樂壇的領軍人物，其作品在全球串流平台上擁有極高點閱率。此次在馬德里與教宗的偶遇，也讓外界看到教宗在傳統宗教活動之外，與不同領域公眾人物互動的開放態度。
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