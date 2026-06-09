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梵蒂岡（Vatican）週二證實，教宗 Leo XIV 週一在西班牙馬德里的聖地牙哥·伯納烏球場（Bernabeu stadium），意外與波多黎各饒舌巨星 Bad Bunny 會面。這場跨界交流引發關注，教宗在離開球場前，簡短問候了這位歌手及其家人。

梵蒂岡發言人 Matteo Bruni 週二向媒體證實，教宗 Leo XIV 週一在馬德里造訪皇家馬德里（Real Madrid）的主場伯納烏球場時，與波多黎各知名歌手 Bad Bunny 進行了一場驚喜會晤。發言人表示：「是的，我確認此事。Bad Bunny 當時與家人及其他隨行人員在一起，教宗在離開球場前與他們進行了簡短的寒暄。」

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這場宗教領袖與流行樂壇巨星的跨界碰面，發生在教宗訪問西班牙期間。雖然會面時間短暫，但由於 Bad Bunny 在全球流行音樂界的巨大影響力，以及教宗 Leo XIV 一向親民的作風，這場非正式的交流迅速成為國際媒體關注的焦點。目前梵蒂岡並未透露雙方談話的具體內容，僅強調這是一次禮節性的問候。

Bad Bunny 作為當今拉丁樂壇的領軍人物，其作品在全球串流平台上擁有極高點閱率。此次在馬德里與教宗的偶遇，也讓外界看到教宗在傳統宗教活動之外，與不同領域公眾人物互動的開放態度。

原文出處：教宗與饒舌巨星驚喜同框！教宗 Leo XIV 於馬德里球場接見 Bad Bunny

本文由AI協作，經編輯審核後發布