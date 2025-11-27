教宗良十四世上任後首次出訪 將赴土耳其會晤艾爾段

教宗良十四世(Pope Leo XIV)今天(27日)啟程前往土耳其，展開他就任教宗以來的首次海外出訪，他將在區域情勢高度緊張之際，與土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)會面。

這位首位美國教宗將在中午過後不久抵達土耳其首都安卡拉，展開這趟訪問行程，教宗隨後也會前往黎巴嫩。良十四世將在安卡拉向政府官員、公民團體和外交使團發表演說，並在傍晚前往伊斯坦堡。

良十四世的首次海外出訪將受到全球媒體的高度關注，超過80名記者搭乘他的教宗專機隨行。

自從今年5月當選全球14億天主教徒的領袖以來，良十四世展現出熟練的媒體應對手腕，他每週都會與記者交談。

良十四世這趟訪問將全程以他的母語英語發表演說，而不是他經常使用的義大利語，這展現出他希望接觸更廣泛的閱聽眾。

良十四世在土耳其的首場演說，預計將聚焦在與伊斯蘭教的對話。土耳其的基督教人口只有0.1%，其8,600萬人口大多數是遜尼派穆斯林。

在衝突持續不斷的中東地區的門戶，這位在當選時曾呼籲「非武裝且解除武裝」和平的教皇，預計將針對困擾該地區的危機發表演說。

然而，如果良十四世計畫在安卡拉總統府談到人權、艾爾段針對異議人士的逮捕潮，以及土耳其基督徒的處境等敏感問題，他必須謹慎以對。土耳其的基督徒仍持續對抗不平等和排斥。

儘管土耳其的宗教民族主義抬頭，擁有千年歷史的聖索非亞大教堂(Hagia Sophia)2020年從博物館改為清真寺，梵蒂岡仍尋求與安卡拉保持對話。安卡拉被認為是這個區域和平努力的關鍵參與者。