教宗良十四世主持上任以來首場聖誕子夜彌撒

教宗良十四世(Pope Leo XIV)24日舉行了他上任以來的首次聖誕子夜彌撒，並在彌撒前於聖伯多祿廣場(St Peter's Square)以罕見的非正式風格，向數千名信徒致意。

在彌撒中，良十四世表示聖誕節是「信仰、慈善與希望」的盛宴，並批評「扭曲的經濟」，「導致我們把人當作商品一樣對待」。

在彌撒前，他在聖伯多祿大殿(St. Peter's Basilica)前發表談話，送上聖誕節祝福，並感謝冒雨前來透過戶外螢幕觀看彌撒的人們。

良十四世告訴約5,000名群眾：「聖伯多祿廣場非常大，但遺憾的是，不足以容納你們所有人。」

與充滿個人魅力的前任教宗方濟各(Popr Francis)相比，這位美國籍教宗的風格較為謹慎溫和。

出席這場彌撒的包含教會高層、外交官，以及數千名信徒。

良十四世堅持發表非常宗教性的講道，沒有直接提到任何時事。

良十四世講述了耶穌因為客棧沒有房間而在馬廄誕生的故事，提醒基督徒今日拒絕幫助窮人與陌生人，等於是拒絕上帝本身。良十四世上任以來，關懷移民與窮人一直是他的核心主題。

慶祝耶穌基督誕生的儀式是天主教會日曆最重要的日子。

這場儀式結合了傳統音樂和象徵性的動作，例如將嬰兒耶穌的雕像放入搖籃中。

70歲的良十四世決定將舉行彌撒的時間延後，比更年邁的方濟各通常在當地時間晚間7時30分舉行彌撒的時間更晚。

另一項改變是，良十四世將在25日主持另一場聖誕節彌撒，延續已故教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)時期的傳統。

良十四世也將在中午12時於聖伯多祿大殿的露台發表「致全城與全球」(Urbi et Orbi)祝福文告，歷屆教宗通常會在這份文告中提及世界各地的衝突並呼籲和平。

良十四世23日呼籲全球在聖誕節實施停火，並對俄羅斯顯然拒絕了在烏克蘭停火的要求表示「深感遺憾」。

良十四世在羅馬南郊岡多福堡(Castel Gandolfo)寓所告訴媒體：「我再次呼籲所有善良的人，至少讓我們救主降生的節日成為和平的一天。」

2025年的聖誕節也代表天主教會25年一次的禧年(Jubilee)的結束，數百萬名朝聖者會在禧年前往羅馬。