教宗良十四世主持首場子夜彌撒 曾籲全球耶誕停火遭俄拒絕

莊嚴神聖的聖歌聲中，70歲的教宗良十四世緩緩步入聖伯多祿大教堂。這位史上第1位來自美國的天主教教宗，今年5月由全球的樞機主教選出，接替已故教宗方濟各，這是他上任後的第1場耶誕子夜彌撒。

過去幾年因為方濟各年事已高，耶誕彌撒都提早到晚間7時半展開，今年良十四世將它往後推延到晚間10時才開始。

天主教教宗良十四世表示，「只要錯誤的黑夜仍然遮蔽天意的真理，那麼也就不會再有他人的空間，不論是孩子、窮人或是陌生人。」

這天羅馬雖然下著不小的雨，但約5000名信徒仍撐著傘或穿雨衣，聚集在聖伯多祿廣場上，透過大型螢幕參與。稍早教宗也在雨中現身露台，向信徒致意。

來自美國的信徒班那維迪斯表示，「今年耶誕我為每一個人祈禱，尤其那些較不幸的人。」

來自印度的信徒許維塔說道，「是的，現在有很多戰爭，但我們應該在心中保有希望。」

教宗日前在岡多福堡寓所，接受媒體訪問時曾表示，他呼籲全球能在耶誕節這天至少停火24小時，但他也痛心地表示，俄羅斯拒絕了他的提議。

而另一場從2023年開始的以哈戰爭，使得約旦河西岸城市伯利恆，長達2年不辦耶誕活動，這裡今年一掃陰霾，重拾了以往的神聖與歡樂氣氛，大大的耶誕樹、街頭的歌聲與觀光客，都像在訴說戰火可望遠去。

來自阿根廷的遊客施雷德勒表示，「希望全世界的人能再次回到這個美麗的聖地，不要忘記這裡。」

至於地中海沿岸的加薩，雖然那裡多數人都信奉伊斯蘭教，但少數的天主教信徒，也在脆弱的停火協議下，再次迎接耶誕的來臨。不過平安仍沒有完全降臨，加薩市東部的圖法赫社區，上週仍有1間收容難民的學校遭以軍攻擊，造成5名巴人喪生。