教宗良十四世呼籲和平 總統：發人深省 盼全球領袖都聽到

賴清德總統今天(6日)出席輔仁大學創校百年慶祝大會，包括駐台教廷代辦、主教團以及來自全球的校友共上千人齊聚一堂。賴總統不僅致詞祝福，還參與祈福禮，並聆聽來自教宗良十四世致輔大的賀電。賴總統致詞時表示，良十四世最近對於世界和平的呼籲特別發人深省，他希望全球領袖都能夠聽到。

天主教輔仁大學於1925年創校迄今滿百年，於今天舉行「創校100週年感恩慶祝大會」，賴清德總統親自出席。

總統在致詞時指出，輔仁大學百年來並非一帆風順，過去曾被要求停辦，也曾經遷移校址、甚至重建，一直到1961年才恢復辦學工作，他衷心感謝輔仁大學走過艱辛，百年來發揮真、善、美、聖的精神，為國家作育英才，除了傳授學生專業知識，也以信仰為根、以仁愛為義，教育學生要照亮自己，也要照亮別人。

賴總統表示，他從政多年，從地方到中央，深刻瞭解天主教對台灣社會的貢獻不僅是傳播福音，讓人民有信仰、有寄託，天主教對於教育、醫療、社會弱勢服務的貢獻更是令人感動。他也感謝羅麥瑞修女創立輔仁大學織品服裝學系，培育無數人才，讓台灣紡織業在國際占有一席之地；此外，台南的甘惠忠神父、花蓮的劉一峰神父以及今年辭世的趙秀容修女，都是天主教在台灣愛的證明。他並強調，不管來自哪裡、不管何種身分，只要愛台灣，就是台灣人、就是這個國家的主人。

賴總統也表示，最近他特別注意到教宗良十四世出訪土耳其跟黎巴嫩時，發出對世界和平的呼籲，特別發人深省。賴總統說：『(原音)他特別強調希望全球能夠放棄暴力、追求和平，大家應該要共同合作來對弱勢者提供關懷，這個聲音，我們希望全球領袖都能夠聽到，因為和平無價，戰爭沒有贏家，每一個政府的職責都是應該要放在照顧人民，而不是領土的擴張。』

賴總統也表示他欣賞輔仁大學校長藍易振的治校方針，著重AI倫理、永續發展、國際化以及社會服務；尤其是AI倫理。總統指出，現在多數人都談發展跟獲利，少有人注重倫理問題，輔大把AI倫理放在治校方針首位，令人欽佩，政府也會學習。