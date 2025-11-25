教宗良十四世將訪問土、黎 首次海外出訪聚焦和平與團結

教宗良十四世(Pope Leo)將於27日開啟他的首次海外出訪，訪問土耳其和黎巴嫩。預計他將呼籲該地區和平，並敦促長期分裂的基督教會團結一致。

教宗良十四世是美國籍，他將在11月27日至12月2日的出訪中首次向外國政府發表講話，並參觀當地一些具敏感歷史的文化遺址。

已故的前任教宗方濟各(Pope Francis)原本計劃訪問這兩個國家，但由於健康狀況惡化而未能成行。

良十四世將首先訪問土耳其。在11月27日至30日的訪問中，他將與全球2.6億東正教徒領袖、君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂一世(Ecumenical Patriarch Bartholomew I)舉行多場聯合活動。

廣告 廣告

在接下來對黎巴嫩的訪問中，教宗將聚焦對和平的呼籲。黎巴嫩是中東地區基督徒比例最高的國家。

儘管以色列與黎巴嫩1年前在美國的斡旋下達成了停火協議，以色列仍持續發動空襲，並在23日對貝魯特南部郊區的空襲中，擊斃受到伊朗支持真主黨(Hezbollah)的高級軍事官員。

黎巴嫩是敘利亞和巴勒斯坦難民的家園，多年來飽受經濟危機的困擾，如今正努力復甦。黎巴嫩領導人希望，教宗的到訪能引起國際社會對該國的關注。

已故教宗方濟各在12年的任期內進行了47次出訪，他經常在訪問期間發表一些出人意表的言論，成為媒體關注的焦點。方濟各也以會在專機坦率回答隨行記者團的問題聞名，這是教宗極少與記者進行長時間交流的場合之一。

良十四世教宗的風格則較為內斂，傾向讀稿發言。在他上任的半年來，只接受過一次獨家專訪。