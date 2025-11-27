教宗良十四世感恩節出訪 首站穆斯林為主.土耳其

資料照／達志影像美聯社

天主教教宗良十四世將在感恩節，開始他上任後第一次出訪，前往土耳其與黎巴嫩，行程總共六天。這次出訪在當前國際局勢下具有高度象徵意義，教宗呼籲全球放棄暴力，追求正義與和平，並會在土耳其參觀清真寺，展現跨宗教對話誠意。隨後他將前往現在頻頻遭以色列轟炸的黎巴嫩，還要訪問當地精神病院，對在戰火與危機中掙扎的人民表達支持。

以穆斯林為人口主體的土耳其，天主教徒僅有兩萬多人，佔人口比例約5%。但當地時間11月27日，土耳其迎來天主教教宗良十四世到訪。從安卡拉到伊斯坦堡，從清真寺到土耳其「共和國國父」凱末爾的陵墓，教宗都要去。

美國ABC新聞記者：「教宗良十四世明天將抵達此地，伊斯坦堡，為這地區帶來和平與希望的訊息。這是他6天出訪的首站，他要訪問土耳其與黎巴嫩，這也是5月18日這位原籍美國的教宗當選以來，首次出國訪問。」

教宗良十四世將在土耳其停留3天，除了拜訪名勝，與土國總統艾爾多安及民間代表會面，也要前往西元325年，羅馬帝國第一位信奉基督宗教的君士坦丁大帝，召開基督教大公會議的地點，伊斯坦堡附近的尼西亞(Nicaea)。 在這個曾是希臘、羅馬帝國、拜占庭帝國、鄂圖曼帝國等四個古文明都城的小鎮上，藝術家準備好他們聞名於世的伊茲尼克瓷磚「çini」手繪特別版，要送給教宗。

土耳其瓷磚藝術家 庫娜：「我想應該人群會很擁擠，因為教宗應該會帶他自己的隨扈，但我現在還不知道要怎麼送出禮物。」

義大利遊客 波薩：「生命到最終對我們每個人來說，都只有同一個上主，我們都是普通人，世上的神只有一個。」

無論宗教差異多大，另一個宗教的最高領導者，帶著和平對話的意念親訪，土耳其也是隆重接待。事實上教宗這次主要想傳達的訊息，也就是對話與和平。

記者：「關於感恩節您要說甚麼？有任何事您想感謝的嗎？」

天主教教宗 良十四世：「很多事我想感謝，不同信仰的人們，或者沒有信仰的人，都可以向他人說聲感謝。」

記者：「有要對以色列和真主黨說甚麼嗎？」

天主教教宗 良十四世：「也是一樣的，請求與邀請他們，鼓勵人們朝和平方向努力，追求正義，因為太多時候暴力是因為不正義而起。」

教宗對於中東地區目前變成火藥庫的理由，當然心知肚明。如果沒有戰火壓境，教宗11月30日起要訪問的黎巴嫩，過去可是在中東地區數一數二自由開放、多元文化薈萃的國家。不僅教育水準高、首都貝魯特更被稱為「中東小巴黎」，不同宗教的人甚至工作、居住、通婚都沒有問題。

黎巴嫩舞台設計師 澤丹說：「首先，舞台是圓形的，寓意是代表穆斯林和基督徒社區團結一起。」

黎巴嫩境內天主教徒多半是屬東方禮儀派的馬龍派(Maronite Church)信徒，知名的天主教聖人聖沙貝爾，是18世紀當地一位馬龍派神父，生前以團結基督徒、穆斯林和德魯茲派的能力而聞名。而黎巴嫩境內天主教徒約520萬上下，佔人口比例約25%，整個黎巴嫩算是中東地區宗教最多元的國家，承認超過18個宗教派系。

黎巴嫩公民/天主教徒：「我可以告訴你，我認為在黎巴嫩我們是生活在奇蹟中，聖人聖沙爾貝的奇蹟，雖然危機襲擊我們整個國家，人們還能挺住繼續生活。」

為避免宗教衝突，1943年黎巴嫩確立了「國家契約」至今，規定國家所有最高職位必須在主要宗教派系間分配：總統必須是馬龍派天主教徒，總理必須是遜尼派穆斯林，而國會議長必須是什葉派穆斯林。但地緣政治讓真主黨變成黎巴嫩的國中之國，政府脆弱，多次內戰，現在以色列更以剿滅真主黨為理由，不斷騷擾侵占黎巴嫩邊境。

金融崩潰掏空國庫，貝魯特北部這所大部分由國家補助的精神病專科醫院，照顧800名病人，每人每天的花費成本是75美元，黎巴嫩政府目前只能補助15美元。方濟會的修女們艱辛經營，也認為各界沒有斷過的捐款，是天賜的奇蹟。如今他們能做的也只有把建築粉刷一下，練唱一首歌，作為最樸素的歡迎禮。

聖十字方濟各修女會總會長 馬克盧芙：「所以我們準備了甚麼給教宗呢？我們想告訴他：您是我們的父親，將來到我們中間，我們愛您。我們為他準備了一首歌曲。」

教宗良十四世要親訪這些被社會遺棄的邊緣人，證明他們的價值，也讓修女和病患們感覺，雖然身為弱勢的一群，卻沒有被世界遺忘。

