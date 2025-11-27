教宗良十四世感恩節出訪 首站穆斯林為主.土耳其
天主教教宗良十四世將在感恩節，開始他上任後第一次出訪，前往土耳其與黎巴嫩，行程總共六天。這次出訪在當前國際局勢下具有高度象徵意義，教宗呼籲全球放棄暴力，追求正義與和平，並會在土耳其參觀清真寺，展現跨宗教對話誠意。隨後他將前往現在頻頻遭以色列轟炸的黎巴嫩，還要訪問當地精神病院，對在戰火與危機中掙扎的人民表達支持。
以穆斯林為人口主體的土耳其，天主教徒僅有兩萬多人，佔人口比例約5%。但當地時間11月27日，土耳其迎來天主教教宗良十四世到訪。從安卡拉到伊斯坦堡，從清真寺到土耳其「共和國國父」凱末爾的陵墓，教宗都要去。
美國ABC新聞記者：「教宗良十四世明天將抵達此地，伊斯坦堡，為這地區帶來和平與希望的訊息。這是他6天出訪的首站，他要訪問土耳其與黎巴嫩，這也是5月18日這位原籍美國的教宗當選以來，首次出國訪問。」
教宗良十四世將在土耳其停留3天，除了拜訪名勝，與土國總統艾爾多安及民間代表會面，也要前往西元325年，羅馬帝國第一位信奉基督宗教的君士坦丁大帝，召開基督教大公會議的地點，伊斯坦堡附近的尼西亞(Nicaea)。 在這個曾是希臘、羅馬帝國、拜占庭帝國、鄂圖曼帝國等四個古文明都城的小鎮上，藝術家準備好他們聞名於世的伊茲尼克瓷磚「çini」手繪特別版，要送給教宗。
土耳其瓷磚藝術家 庫娜：「我想應該人群會很擁擠，因為教宗應該會帶他自己的隨扈，但我現在還不知道要怎麼送出禮物。」
義大利遊客 波薩：「生命到最終對我們每個人來說，都只有同一個上主，我們都是普通人，世上的神只有一個。」
無論宗教差異多大，另一個宗教的最高領導者，帶著和平對話的意念親訪，土耳其也是隆重接待。事實上教宗這次主要想傳達的訊息，也就是對話與和平。
記者：「關於感恩節您要說甚麼？有任何事您想感謝的嗎？」
天主教教宗 良十四世：「很多事我想感謝，不同信仰的人們，或者沒有信仰的人，都可以向他人說聲感謝。」
記者：「有要對以色列和真主黨說甚麼嗎？」
天主教教宗 良十四世：「也是一樣的，請求與邀請他們，鼓勵人們朝和平方向努力，追求正義，因為太多時候暴力是因為不正義而起。」
教宗對於中東地區目前變成火藥庫的理由，當然心知肚明。如果沒有戰火壓境，教宗11月30日起要訪問的黎巴嫩，過去可是在中東地區數一數二自由開放、多元文化薈萃的國家。不僅教育水準高、首都貝魯特更被稱為「中東小巴黎」，不同宗教的人甚至工作、居住、通婚都沒有問題。
黎巴嫩舞台設計師 澤丹說：「首先，舞台是圓形的，寓意是代表穆斯林和基督徒社區團結一起。」
黎巴嫩境內天主教徒多半是屬東方禮儀派的馬龍派(Maronite Church)信徒，知名的天主教聖人聖沙貝爾，是18世紀當地一位馬龍派神父，生前以團結基督徒、穆斯林和德魯茲派的能力而聞名。而黎巴嫩境內天主教徒約520萬上下，佔人口比例約25%，整個黎巴嫩算是中東地區宗教最多元的國家，承認超過18個宗教派系。
黎巴嫩公民/天主教徒：「我可以告訴你，我認為在黎巴嫩我們是生活在奇蹟中，聖人聖沙爾貝的奇蹟，雖然危機襲擊我們整個國家，人們還能挺住繼續生活。」
為避免宗教衝突，1943年黎巴嫩確立了「國家契約」至今，規定國家所有最高職位必須在主要宗教派系間分配：總統必須是馬龍派天主教徒，總理必須是遜尼派穆斯林，而國會議長必須是什葉派穆斯林。但地緣政治讓真主黨變成黎巴嫩的國中之國，政府脆弱，多次內戰，現在以色列更以剿滅真主黨為理由，不斷騷擾侵占黎巴嫩邊境。
金融崩潰掏空國庫，貝魯特北部這所大部分由國家補助的精神病專科醫院，照顧800名病人，每人每天的花費成本是75美元，黎巴嫩政府目前只能補助15美元。方濟會的修女們艱辛經營，也認為各界沒有斷過的捐款，是天賜的奇蹟。如今他們能做的也只有把建築粉刷一下，練唱一首歌，作為最樸素的歡迎禮。
聖十字方濟各修女會總會長 馬克盧芙：「所以我們準備了甚麼給教宗呢？我們想告訴他：您是我們的父親，將來到我們中間，我們愛您。我們為他準備了一首歌曲。」
教宗良十四世要親訪這些被社會遺棄的邊緣人，證明他們的價值，也讓修女和病患們感覺，雖然身為弱勢的一群，卻沒有被世界遺忘。
更多 TVBS 報導
再批川普強硬移民政策 教宗指極度不尊重外國人
幸運嬰兒受降福！教宗隨機抱起「熊帽萌娃」 父母來自台灣朝聖團
野生黃仁勳在這！現身四平街、花娘小館吃美食 網友巧遇直呼幸運
梅西感恩節大遊行 Labubu、獵魔女團首參加遊行
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 8 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 4 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 4 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
香港大火不斷更新／55死279失聯！傍晚再竄火舌 民眾排隊認屍場面哀戚
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。據報，香港消防已用遊覽車一車車運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。本文將持續更新最新大火情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 8 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 13 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 8 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/稱2026藍營不是沒風險 蔡正元點名4縣市：換新人地方不能大意
距離2026九合一選舉僅剩1年時間，其中縣市長部分，民進黨選對會日前已先後提名台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣的人選，另外新北市長部分，也確定徵召立委蘇巧慧。至於國民黨方面，縣市長是否要藍白合，各界都在關注，對此，前立委蔡正元提醒，國民黨不是沒風險，尤其要換新人的地方不能大意，特別他點名嘉義市和宜蘭縣，另外還有雲林縣和彰化縣，只要是換新人的地方也不能大意。中天新聞網 ・ 1 天前
嚇! 女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車
中部中心／黃毓倫、羅宇翔、張家維 南投報導開車如果轉頭看到陌生人在後座，肯定會嚇到半死！南投草屯發生恐怖打劫案件，女子開車去超商，下車時粗心沒熄火，搶匪趁隙溜上車，還躲在後座，女子轉頭看到車上有人，驚嚇指數破表，歹徒順勢還爬到前乘客座搶錢，女子伺機開車到宮廟求救，結果可能太緊張，又沒熄火拔鑰匙，車子就被歹徒開走。警方獲報在農場逮到搶匪，當場搜出車鑰匙和毒品！受害女子開著白色轎車，來到超商前停車，車子沒熄火，人就下車了。女子想說才一下子，放心在超商操作機台，沒想到，一名男子上車囉～歹徒趁隙打開駕駛座車門潛入，但同時間這名女子也要上車了，歹徒來不及下車趕緊躲到後座。女子第一時間沒發現人影，開著開著才發現後座有人，當下快嚇死，而歹徒竟然也不慌張逃跑，直接從後座爬到前乘客座，搶走女子的皮夾搜刮現金。嫌犯從後座爬到前乘客座，搶走皮夾內４８００元。（圖／民視新聞）女子驚嚇之餘試圖保持冷靜，伺機開往宮廟下車求救，疑似太緊張，這回又沒熄火，就在她下車時，又給嫌犯製造機會，直接把車子開走。警方獲報，調畫面鎖定車輛動向，在農場找到嫌犯。嫌犯落網時相當狼狽，全身爬滿螞蟻，想逃卻被逮個正著，還辯稱車鑰匙是他的，員警當場試車，人贓俱獲，還搜出毒品依托咪酯煙彈。警方除了搜到車鑰匙還搜到毒品（圖／民視新聞）草屯分局偵查隊長簡伯全：「一名女子稱下車購物，車輛未熄火未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，除取走其皮夾內新台幣4800元外，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」女子先是太粗心沒熄火就去超商，求救時又太緊張沒熄火，連犯兩次錯誤，讓自己身陷險境。民眾（非當事人）：「我會嚇死，而且很可怕，因為畢竟後面是陌生人。」民眾（非當事人）：「會嚇到，所以建議就是，你如果要下車買東西的話，建議車子真的還是要鎖。」不要以為下車時間很短，監視器有在拍就沒在怕，記得門都要上鎖。幸好這回命大，偷偷上車的歹徒沒帶武器也沒因為失風傷人，否則丟的恐怕不是財物，連小命也不保！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：嚇！南投女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車 更多民視新聞報導花蓮通緝犯拒捕持刀襲警 逃亡多日終落網高雄誇張搶案! 老婦人金項鍊遭搶匪硬扯 5小時速逮嫌謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 6 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 小時前