教宗良十四世海外首訪 掀「第三次世界大戰」壓力鍋

教宗良十四世（中）首趟出訪，警告第三次世界大戰已開打。（圖：中華民國駐教廷大使館臉書）

天主教教宗良十四世開啟上任以來首趟海外行程，首站抵達土耳其安卡拉。良十四世直言，全球衝突加劇，人類已經爆發「零星進行中的第三次世界大戰」，不應該向其屈服。

史上首位美國籍教宗良十四世，就任近7個月，在27日感恩節這天，展開他的首趟海外行程，造訪中東的土耳其與黎巴嫩兩國。

教宗此行，據他自述，是為了「團結」與「和平」，他並警告，「第三次世界大戰已經零星開打」，而「人類的未來岌岌可危」，隔天他更是譴責以宗教為名發動戰爭的行徑。

CNN報導，良十四世當選教宗後， 一再強調各方對話處理分歧的重要，並指出極端化的危險，呼籲中東和平，這次出訪就是他實踐教宗軟實力外交的機會，外界預料，他會跟隨已故前教宗方濟各的步伐，藉此引起外界關注全球各地的衝突。