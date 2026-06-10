教宗良十四世聖家堂主持彌撒 紀念高第逝世100週年

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天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)今天(10日)將為巴塞隆納著名的聖家堂(Sagrada Familia Basilica)新落成的巨型塔樓行祝聖儀式，並在這座目前世界最高的教堂內主持彌撒。

這座教堂是建築師高第(Antoni Gaudi)至今尚未完工的現代主義傑作，去年吸引了近500萬人參觀。

教宗此次為期一週的西班牙之行，恰逢高第逝世100週年紀念日。高第於1926年6月10日去世。

身為虔誠天主教徒的高第當時在前往教堂祈禱的途中被電車撞到。他的封聖程序正在梵蒂岡推進。

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教宗良十四世6日飛抵西班牙，自馬德里展開訪問行程。他在馬德里向西班牙國會發表了史無前例的演說，並主持了一場有150萬人參加的露天彌撒。

結束訪問巴塞隆納後，他將在11、12日訪問加納利群島(Canary Islands)，重點關注移民問題。這個大西洋群島是非法移民進入歐洲的重要入口。

今天在聖家堂主持彌撒前，他預計將參觀位於俯瞰巴塞隆納的蒙哲臘山區(Montserrat mountain)的一座監獄和一座修道院。(編輯：宋皖媛)