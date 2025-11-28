教宗良十四世訪土耳其 傳遞和平訊號

記者潘紀加／綜合報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）27日抵達土耳其，展開其上任後首次出訪行程；他也於會晤土國總統艾爾段時示警：「第三次世界大戰正以零散的方式在全球蔓延。」懇切呼籲各方追求和平。

「英國廣播公司」（BBC）報導，5月上任的良十四世，於27日自羅馬烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）啟程，前往第一站穆斯林國家土耳其；他除在停留期間與艾爾段舉行會談，稍後也在土國首都安卡拉國家圖書館發表談話，呼籲各界團結、對話、保護宗教少數群體，共同建立「公正持久的和平」，堅定反對當前全球走向分裂和暴力的趨勢。此外，他也將在土國境內會晤其他宗教領袖，造訪藍色清真寺等地，致力促進宗教交流。

良十四世下一站將轉往歷史悠久的伊斯坦堡，會晤東正教領袖、君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂（Patriarch Bartholomew）；接著則將前往140公里外、舊稱惟尼西亞（Nicaea）的伊茲尼克（Iznik），參與尼西亞大公會議1700週年紀念活動，由於該地曾是天主教會制定「尼西亞信經」（Nicene Creed）所在地，被視為多數基督宗教核心信仰的根基，也使此舉別具意義。

報導還說，儘管當前中東局勢持續緊繃，但良十四世也預定將於30日訪問黎巴嫩，向這個擁有中東地區最高基督徒比例、但飽經內戰與動亂的國家，傳達「充滿希望的正面訊息」。

教宗良十四世（中）展開任內首次出訪，首站土國在總統艾爾段（左）陪同下接受盛大歡迎。 （達志影像／歐新社）