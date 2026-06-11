教宗良十四世訪西班牙 為聖家堂「耶穌基督塔」祝聖

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教宗良十四世訪問西班牙巴塞隆納，除了主持彌撒外，也為知名建築「聖家堂」的高塔「耶穌基督塔」祝聖。

今年是巴塞隆納知名地標「聖家堂」總建築師「高第」逝世百年，天主教教宗「良十四世」10日特地造訪聖家堂，為聖家堂新落成的「耶穌基督塔」祝聖，並主持彌撒。（葉柏毅報導）

良十四世10日在抵達聖家堂後，與西班牙國王菲利佩六世伉儷一起前往地下墓穴，參觀高第的墓地。之後教宗在聖家堂主持彌撒，共有數千人參加。教宗以西班牙語、加泰隆尼亞語及拉丁語佈道，教宗在佈道中，特別強調和平的重要，教宗說，我們不能一邊信仰耶穌，一邊鼓吹戰爭；我們不能一邊信仰耶穌，一邊殺害無辜的人。外界認為，這番談話是含蓄地在影射美國總統川普。

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在彌撒尾聲，教宗特別為今年2月落成，位在聖家堂中央的「耶穌基督塔」祝福。聖家堂最高點有172.5公尺，是全世界最高的教堂。聖家堂從1882年開始興建後，到目前都還在興建中。教宗強調，聖家堂尚未完工，並不是它的缺陷，而是象徵人們對於至聖的追求，對希望的承諾。

法新社報導，在彌撒與祝聖儀式結束後，聖家堂外舉行煙火與燈光秀，並且以無人機，排出總建築師高第的肖像，對高第致敬。聖家堂整體工程，預計仍然需要約10年，才能完全竣工。

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