教宗良十四世警告「第三次世界大戰零星展開」 盼土耳其扮演穩定對話來源

教宗良十四世(Pope Leo XIV)27日展開他上任教宗以來的首次海外出訪。他鼓勵土耳其在飽受衝突蹂躪的世界中成為穩定與對話的來源，呼籲各方維護和平。

這位美籍教宗抵達安卡拉時，強調了和平的訊息。他在機場受到軍儀隊的歡迎，並在土耳其總統府受到總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)的接待。

良十四世在總統府圖書館向艾爾段和土耳其外交使團發表談話，讚揚土耳其作為東西方橋樑、宗教和文化交匯點的歷史角色。

良十四說：「願土耳其成為各國人民之間穩定與和解的來源，為公正持久的和平服務…今天，我們比以往任何時候都更需要那些能夠促進對話，並以堅定意志和耐心實踐的人。」

良十四世的訪問正值土耳其將自己定位成結束烏克蘭與加薩衝突的關鍵調解者。土耳其人口超過8,500萬人，大多數為遜尼派穆斯林。

安卡拉已經主辦了俄羅斯與烏克蘭的多輪談判，並提議參與加薩穩定部隊，協助監督脆弱的停火。以色列多年來與土耳其關係緊張，並指控安卡拉支持哈瑪斯，將排除讓土耳其部隊參與穩定部隊的可能性。

良十四世沒有提到任何特定的衝突，但引述了前任教宗方濟各(Pope Francis)的話，感嘆當今世界戰火紛飛，無異於一場「零星展開的第三次世界大戰」，資源被用於軍備，而不是用來對抗飢餓、貧窮和保護萬物。

良十四世說，在經歷兩次大戰後，「我們現在正在經歷全球衝突加劇的階段」，「我們絕不能屈服於此，人類的未來岌岌可危。」

艾爾段則在演說中表示，巴勒斯坦問題是這個區域實現和平的核心，並讚揚梵諦岡在這個議題上的「堅定立場。」

艾爾段說，必須立即採取行動鞏固加薩停火協議、保護公民，確保持續供應人道援助。(編輯：宋皖媛)