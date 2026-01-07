教宗良十四世關閉「聖門」 2025禧年畫句點

▲教宗良十四世6日關閉聖伯多祿大教堂「聖門」，為2025年禧年畫下句點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 時值主顯節（Epiphany）之際，羅馬天主教教宗良十四世（PopeLeo XIV）在3300萬名天主教造訪羅馬後，關閉了位於聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）的聖門，為2025年禧年（Jubilee）畫下句點。

根據法新社等外媒報導，史上首位美國籍教宗、70歲的良十四世於6日身著金色鑲邊的象牙色祭袍，頭戴著禮冠，在眾多樞機主教與外交官的注視下，跪在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）祈禱後莊嚴地關閉聖門，象徵結束禧年。

廣告 廣告

良十四世表示：「我們懷著感恩的心，在眾多信眾的支持下，準備關閉這座聖門。我們深信，每當我們感到疲憊與受壓迫時，善牧之心的大門始終為我們敞開。」

這場關閉華麗的青銅聖門儀式，以及隨後舉行的彌撒，是天主教聖年（Holy Year）的最後階段。這次禧年由已故教宗方濟各於2024年12月開啟，期間吸引了3300萬名朝聖者湧入羅馬，也歷經了方濟各的葬禮與教宗選舉秘密會議，並在一年後由其繼任者良十四世關閉。

在先前僅有1700年有過一次由一位教宗開啟、另一位教宗結束聖年的先例。

6日的儀式在慶祝主顯節的彌撒開始時舉行，為良十四世這充滿頻繁接見、彌撒與會議的一年畫下句點。這些事務占據了良十四世上任最初幾個月的所有時間，並在許多方面推遲了他自己的施政議程。

禧年對全球超過14億天主教徒而言，是反省與懺悔的時期。梵蒂岡5日報告稱，共有3347萬5369名朝聖者參與了此次禧年。梵蒂岡每隔25年定期舉辦禧年活動，朝聖者只要通過聖門，便可獲得「全大赦」（plenary indulgence），也就是罪過的赦免。

羅馬與禧年的淵源可追溯至1300年，當時教宗波尼法爵八世（Boniface VIII）開創了首個聖年，歷史學家稱這標誌著羅馬正式成為基督教中心的地位。即便在當時，朝聖者的人數之多，連但丁都在其著作《神曲：地獄篇》中提及。

教宗良十四世已宣布，下一個禧年將於2033年舉行，以紀念基督徒相信基督在公元33年受難與復活的2000週年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

教宗良十四世上任首次聖誕節講道！關注加薩難民、敦促俄烏止戰

最幸運北鼻！教宗人群中抱起「台灣嫩嬰」降福 寶寶淡定接受超穩

史上最貴！東京豐洲市場黑鮪魚新年首競標 一尾破1億元刷新紀錄