教宗良十四世首場耶誕節講道 罕見談論時事批評掌權者

教宗良十四世(Pope Leo XIV)今天(25日)發表他上任以來首場耶誕節講道時，罕見對著全球聆聽福音的天主教徒談論時事，並表達他對加薩人民的同情。他也針對當前的全球衝突提出個人看法，批評掌權者利用謊言發動戰爭，殘害人民。

路透社報導，良十四世在講道中提及耶穌誕生的故事，並指出上帝為世人「搭起了他脆弱的帳篷」。隨後他話鋒一轉，向廣大的聽眾與信徒提問：「那麼，我們怎能不去想加薩那些數週來遭受風吹雨打、寒冷侵襲的帳篷呢？」

前教宗方濟各(Pope Francis)辭世後，良十四世於今年5月獲選為新教宗，相較之下，他在公開講道中往往展現更沉靜、圓滑的說話風格，也避免談論政治。

不過，他近幾個月來多次提及加薩人民的苦難，並直言唯有允許巴勒斯坦人建國，才能真正化解數十年來的以巴衝突。

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)於加薩交戰兩年後，於10月宣布停火，當地人民終於得以迎來片刻喘息。不過，據人道組織表示，加薩仍面臨援助嚴重不足的困境。

另外，教宗在耶誕講道中也感嘆當前全球多地飽受戰爭摧殘，導致許多人流離失所、心靈受創。他更批評掌權者發動戰爭，代價卻由人民來承擔，「被迫拿起武器的年輕人，他們的思想和生命也同樣脆弱。他們在前線感受到戰爭的荒謬，明白那些將他們送上死路的演說實際上是謊話連篇」。(編輯：鍾錦隆)