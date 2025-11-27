教宗良十四世首次海外行程 中東和平成焦點

（中央社梵蒂岡27日綜合外電報導）羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）27日展開5月上任以來的首場義大利以外海外行程，首站先訪土耳其，預料將呼籲中東和平，並敦促長期分裂的基督信仰教會團結。

路透社報導，這位美國籍教宗選擇以主要為穆斯林人口的土耳其，作為他這趟海外行程的第1站，預計將參與具里程碑意義的尼西亞大公會議（First Council of Nicaea）1700週年紀念活動。

良十四世在土耳其的3天行程滿檔，隨後還將前往黎巴嫩。他此行除將首度在海外發表談話，也將走訪具敏感性的文化景點，備受外界關注。

關注梵蒂岡事務的義大利學者法吉歐利（Massimo Faggioli）說：「這是一趟非常重要的出訪，因為我們對良十四世的地緣政治觀點所知不多，這是他首次有機會明確闡述看法。」

70歲的良十四世將於上午7時40分左右自羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）啟程，首站前往土耳其首都安卡拉（Ankara），期間將會見總統艾爾段（Tayyip Erdogan），並向政治領袖發表談話。

他27日晚間將飛抵伊斯坦堡（Istanbul），拜訪全球2.6億東正教徒領袖、君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂（Patriarch Bartholomew）。東正教徒和天主教徒在1054年的東西方教會大分裂中決裂，但近數十年來雙方普遍尋求建立更密切的關係。

良十四世和巴爾多祿茂28日前往140公里外、昔稱尼西亞（Nicaea）的伊茲尼克（Iznik）。當年初期教會神職人員在此制定「尼西亞信經」（Nicene Creed），制定至今仍為多數基督宗教核心信仰的根基。

教宗將於30日起展開黎巴嫩之行，和平預計將是關鍵主題。黎巴嫩是中東地區基督徒比例最高的國家。（編譯：蔡佳敏）1141127