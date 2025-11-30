教宗良十四世首訪藍色清真寺 脫鞋鞠躬但未祈禱

教宗良十四世(Pope Leo XIV)29日參訪土耳其伊斯坦堡的藍色清真寺(Blue Mosque)，他脫下鞋子以示尊重，但並未祈禱。在為期4天的土耳其訪問期間，良十四世首次以天主教教宗的身分訪問穆斯林禮拜場所。

這位首位美國及教宗在進入清真寺前微微鞠躬，並在清真寺的伊瑪目、伊斯坦堡的穆夫提陪同下參觀這座可容納1萬人的宏偉建築群。

良十四世穿著白襪，在20分鐘的訪問期間始終面帶微笑，並與其中一名嚮導、清真寺的首席宣禮員開玩笑。

梵蒂岡方面似乎對良十四世沒有在參訪期間停下來祈禱，以及並沒有依照原定計畫，在清真寺獲得土耳其國家宗教機構土耳其宗教事務局(Diyanet)負責人的歡迎感到驚訝。

在這次訪問的約3小時候，梵諦岡發布了一份新聞稿，表示進行了祈禱與歡迎儀式，但事實上並沒有。梵蒂岡新聞辦公室表示，新聞稿違誤發。

宣禮員圖卡(Askin Musa Tunca)在參訪結束後告訴記者，他在導覽期間詢問良十四世是否願意祈禱片刻，但教宗表示他只想要參觀清真寺。

梵蒂岡在訪問結束後立即發表聲明指出，教宗良十四世「本著反思和傾聽的精神，對這片土地與在此祈禱的信眾抱持深深敬意」，進行了這次參訪。

雖然良十四世在參觀過程中似乎沒有祈禱，但他確實和圖卡開了個玩笑。當一行人離開建築物時，教宗注意到他被引導他通常為入出口的門，但門上卻掛著「禁止通行」的標誌。

良十四世笑著說：「上面寫著禁止通行。」圖卡回應：「您不一定要出去，可以留在這裡。」

教宗這趟土耳其訪問將持續到30日，這是他作為教宗的首次海外訪問，訪問行程還包括黎巴嫩。

良十四世在今年5月就任教宗前，在國際舞台上相對默默無聞。這趟訪問也備受關注，因為教宗將首次在海外發表談話，並首次與主要信奉天主教的義大利以外的人們互動。

藍色清真寺的正式名稱是蘇丹艾哈邁德清真寺(Sultan Ahmed Mosque)，以紀念鄂圖曼帝國( Ottoman Empire )的蘇丹艾哈邁德一世(Sultan Ahmed I)，他是1603年至1617年的統治者，並親自監督了清真寺的建造。清真寺內裝飾著數千塊藍色瓷磚，也是其俗稱藍色清真寺的由來。(編輯：宋皖媛)