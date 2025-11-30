教宗良十四世首訪貝魯特 促黎巴嫩領導人扮演和平締造者

教宗良十四世(Pope Leo XIV)30日呼籲黎巴嫩政治領袖成為真正的和平締造者，並擱置他們的分歧，良十四世試圖向飽受苦難的黎巴嫩人傳遞希望的訊息，並支持中東地區重要的基督教社群。

教宗良十四從伊斯坦堡抵達貝魯特，這是他上任教宗後首次出訪問的第二站。他此行的目的是鼓勵黎巴嫩人民在這個地中海小國面臨經濟不確定性、政治嚴重分裂，以及擔憂與以色列再次爆發戰爭的嚴峻時刻堅持下去。

教宗良十四世此行兌現了前任教宗方濟各(Pope Francis)的承諾。方濟各教宗多年來一直希望訪問黎巴嫩，但由於黎巴嫩的諸多危機，以及他自身健康狀況惡化而未能成行。

黎巴嫩的政治體制是基於教派權力分享，長期處於僵局，權力真空頻傳，在包括2020年貝魯特港口爆炸案調查在內的諸多爭議性問題上，也經常陷入僵局。

近期，黎巴嫩國內在真主黨(Hezbollah)解除武裝的問題上嚴重分歧。真主黨去年與以色列爆發戰爭，使得黎巴嫩遭受嚴重破壞。

良十四世在總統府的演說中沒有直接提及近期的戰爭或武器爭議，但他承認黎巴嫩人民遭受了苦難。

良十四世告訴黎巴嫩領導人，如果他們真心想成為和平締造者，就必須尋求真相，並與「那些遭受冤屈和不公義的人們」，展開和解進程。

良十四世表示，和解文化必須自上而下，領導人必須願意擱置個人利益，「認識到公共利益高於個人利益」。

良十四世這趟黎巴嫩之行的重頭戲將在2日登場，也就是他訪問的最後一天。良十四世將在2020年8月4日造成200多人死亡、數十億美元損失的港口爆炸案現場進行默禱。

對許多人來說，良十四世的到訪本身就傳遞著某種訊息。 希臘天主教貝魯特總教區總主教喬治(Bishop George)說。「這表明黎巴嫩沒有被遺忘。」