教宗良十四世首趟出訪！警告第三次世界大戰已開打 宗教不是戰爭理由

史上首位美國籍教宗良十四世，就任不到7個月，於27日感恩節這天展開他的首趟海外行程，造訪中東的土耳其與黎巴嫩兩國。教宗此行據他自述，是為了「團結」與「和平」。在首站土耳其停留期間，教宗先是於27日警告「第三次世界大戰已經零星開打」，而「人類的未來岌岌可危」，隔天他更是譴責以宗教為名發動戰爭的行徑。

土耳其總統艾爾段27日以儀隊歡迎教宗良十四世。（圖／翻攝自X平台 @trpresidency）

第三次世界大戰開打

教宗這趟出訪總共為期6天，首日他抵達土耳其首都安卡拉，與該國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）於總統府見面，並發表演說。時值中東多地陷入戰火，教宗在演說直言：「我們正處於全球規模的衝突升級階段，經濟與軍事力量優先的戰略，助長了這些衝突。這導致了教宗方濟各所說的第三次世界大戰正在零星展開。」

CNN報導，良十四世自從當選開始，就強調各方對話處理分歧的重要，並指出極端化的危險，呼籲中東和平。這次出訪，就是他實踐教宗軟實力外交的機會，外界預料他會跟隨已故前教宗方濟各的步伐，藉此引起外界關注全球各地的衝突。

教宗直指「那些踐踏公義、和平的野心與選擇」動搖了世界秩序，「我們不可對此屈服」，「人類的未來正岌岌可危」。

東道主艾爾段也予以呼應，稱教宗的來訪恰逢「高度關鍵時刻」，指出以色列軍方仍持續攻擊加薩，當地唯一一座的天主教堂於7月就遭受了空襲，造成傷亡。

艾爾段稱讚，對於提倡巴勒斯坦人的尊嚴與人權，教宗抱持「堅定立場」。艾爾段說：「加薩停火達成後就必須執行，平民的安全必須保全，人道救助必須不受阻礙地抵達加薩。」

教宗良十四世28日上午在伊斯坦堡的天主教堂，受到信徒夾道歡迎。（圖／翻攝自X平台 @CatholicArena）

宗教不是戰爭的理由

教宗28日則是造訪土耳其西北部的伊茲尼克（Iznik），也就是昔日的尼西亞（Nicaea），紀念尼西亞大公會議（the Council of Nicaea）的1700週年。這場於325年舉行的會議，訂定了基督教的核心信仰。

教宗在紀念儀式說道：「今天，人類整體受到了暴力與衝突的折磨，他們在大聲疾呼要和解。」

「我們必須堅決反對宗教被拿來合理化戰爭、暴力，或是任何基本教義派，抑或狂熱主義。友愛交流、對話與合作，才是應該遵循的道路。」

當年大公會議所在的大教堂遺址，已沉於水中，教宗應東正教領袖、君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂（Patriarch Bartholomew）的邀請，參加了遺址附近所舉辦的紀念儀式。多名教會領袖以英語、阿拉伯語和希臘語來禱告，並在儀式中點起了蠟燭。1054年的東西教會大分裂，釀成了天主教徒與東正教徒的決裂，但近數十年來雙方都尋求密切的聯繫。

現場連線的半島電視台記者赫爾（Jonah Hull）解釋，即便土耳其已是穆斯林為主的國家，但教宗選擇土耳其作為出訪首站，是因為該國與基督教的起源「密不可分」，尼西亞更是他來訪的主因。

赫爾說道：「教宗與牧首都想彌平基督教的分歧，這類交流因此有了價值。」

赫爾說教宗此行旨在讓不同宗教交流，「他會將此訊息在之後兩天的行程帶到黎巴嫩，呼籲和平」。

祝同鄉感恩節快樂

良十四世繼承了方濟各的親民作風，在安卡拉和伊茲尼克的行程之間，他也在伊斯坦堡參加了當地天主教堂的禱告。

在27日從羅馬搭上專機啟程之際，他不忘祝美國同鄉感恩節快樂，並感謝同行記者的辛勞，「你們的工作在今日格外重要，因為你們傳遞訊息的方式，給了世界所需的真相與和諧。」

