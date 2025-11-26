教宗良14世訪問土耳其與黎巴嫩 直面西亞緊張局勢 盼以跨信仰溝通促進和平

教宗良 14 世。 圖：翻攝自 X《Vatican News》

[Newtalk新聞] 教宗良 14 世（Pope Leo XIV）將於明（27）日訪問土耳其與黎巴嫩，這是現任教宗首次以天主教會領袖的身分出訪外國。據《梵蒂岡新聞》宣布，此次訪問重點在於普世紀念、跨宗教對話以及支持當地基督徒團體。可以期望本次出行，對區域安全與穩定帶來正面影響。

黎巴嫩街頭歡迎教宗的布條。圖：翻攝自 X《 Sachin Jose 》

此行預計為期 6 天，已紀念第一次尼西亞大公會議 1,700 週年為名，此會為基督教史上第一次「世界性」主教會議，對基督教發展影響深遠。因此，行程將拜訪，安卡拉、伊斯坦堡和貝魯特，並在伊茲尼克（古稱尼西亞）停留，以紀念大公會議 1,700 週年。

《梵蒂岡新聞》表示，土耳其是聖保羅的故鄉，也是早期基督教的十字路口；黎巴嫩則是一個以共存著稱，但又深受經濟危機、港口爆炸和近期南部暴力事件影響的國家。教宗此行會參觀清真寺和教堂、在貝魯特為 2020 年爆炸事件的遇難者祈禱，並與土耳其總統雷傑普．艾爾段（Recep Erdoğan）和黎巴嫩總統約瑟夫．奧恩（Joseph Aoun）舉行會晤。

貝魯特後來還頻遭以色列轟炸，可謂多災多難。 圖:翻攝自騰訊網

此番訪問以跨宗教交流為一大核心，教宗將訪問土耳其宗教事務局（Diyanet），會見土耳其首席拉比（猶太教領袖），並在貝魯特與穆斯林和德魯茲派領袖。另有在凱末爾陵敬獻花圈、在藍色清真寺內祈禱、在伊斯坦堡大眾汽車體育館舉行彌撒、在貝魯特總統府種植雪松、以及在聖沙貝爾墓和黎巴嫩聖母像前祈禱等安排。《梵蒂岡新聞》相信這將是一趟促進和平、團結的旅程。

土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）至今仍受人愛戴，其紀念墓亦為重要精神象徵。圖：翻攝自凱末爾陵官網

土耳其與黎巴嫩之間的矛盾，並非第一次被聖座關注，據《路透社》報導，前任教宗方濟各（Pope Francis）原先計畫訪問兩國，奈何因健康惡化未能成行。退休梵蒂岡記者約翰．薩維斯（John Thavis），這是一個吸引全世界目光的機會，在這個亟需和平、人道和跨信仰對話的地區，將考驗教宗能否與更廣泛的群眾建立連結。

