教宗良14世首度耶誕文告 籲俄烏拿出勇氣結束戰爭

羅馬天主教教宗良十四世發表上任以來首篇耶誕文告，關注俄烏戰爭和世界各地衝突。

羅馬天主教教宗良十四世在聖伯多祿廣場發表上任後首度耶誕文告，他敦促烏克蘭和俄羅斯拿出勇氣，舉行直接對話以結束戰爭。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，教宗良十四世耶誕節當天，在聖伯多祿廣場向大約2萬6000名群眾傳道信息，呼籲歐洲團結，「並且接納有需要的人」。他發表演說，呼籲結束世界各地的衝突。教宗在談到烏克蘭問題時說，願武器的喧囂停止，願相關各方在國際社會的支持和承諾下，鼓起勇氣，進行真誠、直接和相互尊重的對話。

在教宗發出呼籲之際，由美國主導、目的在結束衝突的談判，還在繼續。美國一直試圖促成雙方都能接受的協議，但在最新一輪外交努力中，俄烏之間還沒有進行直接會談。

良十四世也譴責了困擾世界其他地區的動盪和衝突，包括泰國與柬埔寨，儘管七月達成了停火協議，但致命的邊境衝突，再次爆發。他要求，恢復東南亞各國之間的古老友誼，並且努力實現和解與和平。教宗也將焦點轉往巴勒斯坦人的處境，他說，我們怎能不去想加薩那些帳篷，長年暴露在風吹雨打和嚴寒之中呢？