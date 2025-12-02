教宗訪黎巴嫩 多元對話、訪醫院 鼓勵青年懷抱希望

圖／達志影像美聯社

天主教教宗良十四世在黎巴嫩的行程進入第二天，這位「上帝僕人」用超緊湊行程，回應當地民眾期盼，同時宣講和平與希望。良十四世參加多場大型聚會，與當地青年、天主教神職人員對話，更在貝魯特市中心參加多元宗教會議，與當地穆斯林社群領袖對話，一起種下一棵象徵堅韌的黎巴嫩「國樹」雪松。當地時間12月2日，教宗還造訪了黎巴嫩貪腐醜聞爆發地之一，2020年貝魯特港口爆炸案的現場，安慰罹難者家屬，又探訪貝魯特郊外一所精神病院，希望世人不要忘記社會中的脆弱群體。

坐在防彈玻璃封住的小車裡趕場，天主教教宗良十四世在黎巴嫩的第二天，又是行程滿檔，熱情民眾冒雨歡迎。12月1日上午，良十四世前往黎巴嫩著名聖人聖沙貝爾神父(Saint Charbel Makhlouf)陵墓。

黎巴嫩民眾 阿明薩艾德：「我們希望教宗訪問黎巴嫩與貝魯特，能帶給貝魯特、黎巴嫩甚至整個世界平安。」

背負著超多期待，教宗這個近似「天主在人間代言人」的職位相當難做，需要平易近人，又被賦予超高道德標準的人設，與讓世界走向和平的任務。歷任教宗同時也有「上帝僕人」的身分，要帶領信徒與上帝同行。

天主教教宗 良十四世：「但我們都知道，聖人們也提醒我們，沒有內心順服就沒有平安。」

基督宗教諸多支派中，新教多半視尊崇聖人為偶像崇拜，僅天主教、東正教和少數新教教派，總數約15億信徒，相信「聖人轉求代禱」這項教義。而位階最高的聖人就是聖經中記載，耶穌基督的生母，聖母瑪利亞，她也是許多信徒與近代多位教宗的重要心靈倚靠。12月1日良十四世的行程，就在黎巴嫩哈里莎聖母聖殿教堂(Our Lady of Lebanon in Harissa)，向當地多個基督宗教支派領袖，以及天主教神職人員演說。良十四世強調祈禱的力量，及在仇恨暴力陰影下，仍要努力學習付出愛。

天主教教宗 良十四世：「耶穌基督的問候。」

良十四世則努力打開多語模式，嘗試用阿拉伯語問候來賓。從2025年5月中上任至今，當初被認為魅力不如前教宗方濟各的良十四世，如今各方普遍肯定他謹慎、務實、親切，且展現了一個與川普截然不同的美國人形象。

歐洲研究所/牛津大學歷史學家 帕坦登：「他大量用英文而非義大利文與人溝通，良十四世似乎比方濟各，對現代世界更游刃有餘，他是第一位成長於流行文化和數位科技盛行年代的教宗，知道如何用智慧型手機，會收發電子郵件，還了解各種文化典故。」

上帝的僕人與時俱進了，接下來在貝魯特烈士廣場(Place des Martyrs)的多元宗教對話會議，黎巴嫩境內的幾大穆斯林社群，也主動積極與教宗對話。

黎巴嫩遜尼派伊斯蘭教法法官 德里安：「我祝願您能為人類福祉做出貢獻，一切順利。」

黎巴嫩什葉派最高伊斯蘭委員會副主席 阿提布：「我們把黎巴嫩的現況交託給您，您有在國際間的影響力，也許世界能幫我們擺脫日益高升的危機，與以色列的侵略。」

在曾是內戰戰場分界線的貝魯特烈士廣場，良十四世與其他宗教領袖一起種下一棵黎巴嫩雪松 (Lebanon Cedar)，這是黎巴嫩的國樹，也是教宗對黎巴嫩甚至中東青年的呼籲：不要對現狀絕望。教宗訪問黎巴嫩的重要環節，是12月1日晚間與1萬5千名年輕人的青年對話晚會，良十四世希望給予流離或陷於困境的中東年輕世代，希望和鼓勵。

天主教教宗 良十四世：「你們擁有許多成年人似乎已失去的天賦：希望與時間。你們有更多時間能夢想、籌畫並實踐善良。」

教宗勉勵中東年輕人們，成為締造和平的人。當地時間12月2日早上，良十四世要探訪5年前貝魯特港口爆炸案的現場。罹難者家屬們氣憤：至今沒有官員因此事被定罪。講到委屈處抱著教宗哭起來，天主教教宗出訪這件事，被非信徒批評為偶像崇拜，但在信徒眼中，就宛如上天的探訪與安慰。

貝魯特十字架精神專科醫院患者：「教宗萬歲！」

教宗訪問貝魯特近郊的十字架精神專科醫院(De La Croix hospital)，為管理醫院的修女們加油打氣，也讓病患們感受到自己沒有被上天遺忘。

天主教教宗 良十四世：「我們不能遺忘最脆弱的那一群。」

良十四世曾表示：教會使命的成果不取決於經濟實力或人數，而靠著上天的力量。上任後的首次出訪，從目的地到行程，這位70歲的教宗的確實踐出他口中，「小而精準」的信仰力量。

