教宗首次海外出訪落幕 訪黎巴嫩大爆炸現場祈禱講道
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2日結束就任後首次海外出訪，行程最後一站造訪黎巴嫩，前往首都貝魯特2020年港口大爆炸現場，為受災者及飽受以黎戰爭摧殘的黎巴嫩民眾送上安慰。
造訪2020年大爆炸地點祈禱
2020年8月4日下午6點，貝魯特港發生大爆炸，肇因是2013年一艘被扣船隻所載運的化學品「硝酸銨」，長年堆放在港口機庫且缺乏安全措施。
爆炸造成218人喪生，超過7000人受傷，此事件被視為擁有港口的黎巴嫩政府治理無方的象徵。
美聯社報導，良十四世2日抵達爆炸地點，218名罹難者的家屬舉著親人照片迎接。他們並肩而立，良十四世先在紀念罹難者的紀念碑前默禱，隨後逐一上前與每位家屬握手致意。
現場僅存一座穀倉建築殘骸，四週仍堆滿被引燃的汽車殘骸。
5年過去，罹難者家屬仍在追求正義。至今尚無官員在司法調查中被定罪，此案調查多次遭阻撓，引發黎巴嫩民眾憤怒。在他們眼中，這場爆炸只是歷經數十年腐敗與金融罪行後，官員再度逃過究責的又一例證。
罹難者家屬魯科茲（Cecile Roukoz）的兄弟喬瑟夫（Joseph Roukoz）在爆炸中喪生，魯科茲說：「這次訪問明確傳達爆炸是一樁罪行。國家應該終結有罪不罰的情況，讓正義得以伸張。」
教宗在彌撒上呼籲正義
良十四世11月30日抵達黎巴嫩時，敦促該國政治領袖追求真相，視其為和平與和解的途徑。他2日在港口祈禱後舉行講道，直接提及爆炸，呼籲黎巴嫩應成為一個追求正義的地方。
約15萬名信徒聚集在爆炸現場附近的貝魯特臨海地區，參與良十四世此次海外出訪最後一場彌撒。
良十四世在講道中列舉黎巴嫩人民面臨的諸多困境，包括經濟危機、爆炸事件及再度瀰漫的戰爭恐懼。他說，面對邪惡與困境，人們感到無力是可以理解的。
但他敦促民眾不要屈從於無力感，要尋找維持希望與感恩的方法。他強調，正義是其中不可缺少的一部分。
他說：「讓我們卸下族群與政治分裂的盔甲，敞開讓不同宗教交流，重新喚醒我們心中關於一個團結黎巴嫩的夢想。這是一個和平與正義同在、人人視彼此為兄弟姊妹的黎巴嫩。」
他高聲呼喊：「黎巴嫩，站起來！成為正義與友愛的家園！成為整個黎凡特地區的和平先知象徵！」
良十四世在黎巴嫩最後一天的行程，一早前往德拉克魯瓦醫院（De La Croix），這是一所專門照護心理疾病患者的醫療機構。他抵達時看見許多熟悉的身影，男孩們穿著瑞士衛兵和樞機主教的服裝，甚至有一名孩童穿著全白服飾，模仿教宗。
醫院負責人馬赫盧夫（Marie Makhlouf）修女哽咽迎接教宗，並說這所醫院照顧的是「因孤獨而承受重負的被遺忘靈魂」。
良十四世說，這座醫院提醒世人，「我們不能遺忘最脆弱的人。若一個社會以全速向前追逐虛假的福祉神話，卻忽視身邊的貧困與脆弱，那樣的社會是無法成立的」。
天主教徒克勞丁在醫院等待教宗時表示：「對黎巴嫩來說，這意義重大。我們希望和平降臨，這是我們的願望。我們想要安定生活。」
罹難者家屬呼籲追究責任
良十四世希望為飽受經濟危機重創，真主黨（Hezbollah）與以色列戰爭後遺症，以及港口爆炸陰影所籠罩的黎巴嫩帶來和平訊息。
迎接教宗的黎巴嫩社會事務部長賽義德（Haneen Sayed），他的母親在爆炸中身亡。另一名在場的婦人胡里（Mireille Khoury），其年僅15歲的兒子艾里亞斯也在爆炸中喪生。
當良十四世走向胡里時，她指向港口對面的自家大樓，兒子當時正在房內休息，就在那裡喪命。
胡里表示，若無正義與問責，黎巴嫩無法療傷。她是多名呼籲完成調查的家屬之一。該調查鎖定眾多政治、國安及司法官員，但因官方拒絕配合而停滯不前。
胡里接受美聯社訪問時說：「正義是建構國家的基礎。我們的孩子在家中喪生，他們死去是因為有人把硝酸銨放在港口、放在住宅區旁。」
胡里表示，教宗祈禱與支持能帶來些許安慰，但她不會放棄追求真相與正義。
她說：「我不會說這份憤怒會完全消失，但至少在正義到來前，這會稍微緩和我心中累積的怒氣。」
港口穀倉命運仍有爭議
港口巨大的穀倉在爆炸中吸收了大部分衝擊，其命運至今仍充滿爭議。
黎巴嫩政府曾計畫拆除受損穀倉，但在罹難者家屬及倖存者抗議、要求保留後作罷。港口目前大致恢復運作，但尚未完全重建。
黎巴嫩南部的和平呼聲
良十四世在貝魯特機場的告別演說中提及黎巴嫩南部持續的衝突，並向當地民眾傳達支持。
黎南的基督徒對教宗未能造訪他們的地區感到失望。該地區在去年以色列與真主黨的戰事中遭重創，至今仍頻遭以色列空襲，以阻止真主黨重建勢力。
良十四世說：「我向黎巴嫩所有我無法前往的地區致意：的黎波里、北部、貝卡谷地以及正處於衝突與不確定中的南部。」他並提及《新約聖經》中的古城西頓（Sidon）和泰爾（Tyre），稱其為「聖經之地」。
他呼籲：「願攻擊與敵對行動終止。我們必須認知武裝鬥爭毫無益處。武器帶來的是死亡，而談判、調解與對話才能建設未來。」
黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）請求教宗將黎巴嫩納入祈禱。
奧恩說，黎巴嫩人民「是值得擁有生命的信仰之民」，他強調：「當我們向您告別，我們告別的不只是尊貴的賓客，更是在告別一位給我們帶來慰藉的父親，他提醒我們，世界並沒有忘記黎巴嫩。」
