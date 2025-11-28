教宗首訪海外抵土國 警告「零星三戰」危人類

圖／達志影像美聯社

天主教教宗良十四世展開上任以來首次海外「牧靈訪問」，首站抵達土耳其安卡拉。這位全球最大單一宗教宗派的精神領袖，會見土耳其總統艾爾多安，對話透露出的共識，集中在巴勒斯坦人應有的正義上。而教宗良十四世直言不諱地警告，現在全球衝突加劇，人類已經爆發「零星進行中的第三次世界大戰」，不應該向其屈服。在教宗即將訪問的黎巴嫩邊境，以軍仍持續砲轟，和平的呼籲面臨嚴峻挑戰。

70歲的天主教教宗良十四世(Leo XIV)，在家鄉美國慶祝感恩節的當天，早起趕飛機。良十四世是目前全球領導最多信徒的單一宗教派系領袖，羅馬天主教會13.9億信徒的精神指標，這也是他上任後首次海外「牧靈訪問」(Pastoral Visit)。

CNN梵蒂岡特派記者 蘭姆：「良十四世出訪土耳其與黎巴嫩，是他實踐教宗軟實力，與各國領導人會面的機會。」

天主教教宗 良十四世：「我要對在座的美國人說，感恩節快樂！這是個值得慶祝的美好日子。」

在「牧人一號」專機上收下包括相框、自製南瓜派甚至球棒等來自美國記者的美式禮物後，良十四世抵達土耳其首都安卡拉，展開超級緊湊的半天行程。

在藍色制服的土耳其總統護衛團(The Presidential Guard Regiment)儀隊歡迎下，教宗與土耳其總統艾爾多安見面，並且拜訪該國國父凱末爾的陵墓。良十四世親自蹲下幫忙擺正自己所獻的花圈。合唱團獻唱後，教宗與土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)就在土國總統府的國家圖書館內，先後發表演說。艾爾多安強調全球虧欠巴勒斯坦人一份正義，應該償還。

土耳其總統 艾爾多安：「媒體、社交媒體與民粹主義政客，都有意無意地助長對穆斯林的種族主義，與歧視觀念。我們要認真考慮這個敏感問題。我一直很欣賞我們的貴客(教宗)及其前任(前教宗方濟各)，對巴勒斯坦問題的立場。」

艾爾多安特別在演說中強調，應讓以巴兩國方案儘快實施。而教宗演說則明白警告：第三次世界大戰已經零星展開，是對全人類的威脅。

天主教教宗 良十四世：「今天我們比過去任何時候，都更需要促進與實踐對話的人們。在兩次世界大戰的悲劇後，大型國際組織應運而生，但如今我們卻體驗到全球衝突加劇，因為當前盛行的力量是經濟與軍事。這導致教宗方濟各所說的零星進行中的第三次世界大戰，我們不能屈服於這局面。人類的未來已危在旦夕，破壞性機制消耗了能量與資源，人類這個大家庭難以應付今日真正的挑戰，例如爭取和平、消除飢餓與貧困、促進健康與教育，以及保護上天創造的一切。」

良十四世特別強調，社會應有多元化的公民意識，而非兩極分化對立。馬不停蹄的行程後，教宗在27日晚間搭機飛往伊斯坦堡，將會拜訪東正教君士坦丁普世牧首，巴爾多祿茂一世(Patriarch Bartholomew I)，這是全球兩大基督宗教教派領袖的再次會面，將會共同舉行祈禱儀式，繼續實踐對話理念，縮小兩大教派的歷史裂痕。

伊斯坦堡居民 伊迪瑞姆：「我認為他(教宗)來訪很合適啊，我不覺得有甚麼問題，這樣很好。」

伊斯坦堡遊客 卡羅：「我認為這是文化和宗教的融合，有助於少數族群的發展，尤其是在穆斯林為主的國家，比如土耳其，這可以幫助相對少數的群體。」

東儀天主教迦拉底公教會主教 安納爾：「從教會角度來看，這是教宗首次訪問到義大利之外的國家，他選了土耳其，為了紀念尼西亞大公會議(西元325年基督宗教會議)，也強調教會合一的重要性，我們稱為普世合一主義。」

理想美好，現實骨感，教宗接下來要訪問的黎巴嫩，邊境正陷於戰火，猶太教人口佔多數的以色列，正頻繁空襲黎巴嫩邊境，穆斯林為主的真主黨據點。世界和平的呼籲，還是進不了擁有強勢軍力的某些人類耳中。

