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國際娛樂圈大事連發！饒舌巨星 Bad Bunny 在西班牙驚喜會晤教宗 Leo；百老匯最高榮譽東尼獎（Tony Awards）揭曉，音樂劇《Schmigadoon!》與話劇《Liberation》成為最大贏家。同時，派拉蒙併購案引發好萊塢勞工抗議，英國監管機構也正式介入調查。

饒舌巨星 Bad Bunny 近期雙喜臨門，不僅憑藉專輯《Debí Tirar Más Fotos》（意為：我應該多拍點照片）奪下葛萊美獎（Grammy Awards）年度專輯，週一更在馬德里的伯納烏球場（Bernabeu stadium）獲得教宗 Leo 私下接見。梵蒂岡證實，教宗在西班牙訪問期間與 Bad Bunny 及其家人進行了簡短交流，但並未計畫公開會面照片。

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百老匯年度盛事東尼獎（Tony Awards）於週日晚間揭曉，改編自影集的《Schmigadoon!》奪下最佳音樂劇獎，該劇以幽默手法致敬百老匯黃金時代。探討女性運動遺緒的《Liberation》則繼普立茲獎後，再奪最佳話劇獎。此外，資深影星 John Lithgow 憑藉《Giant》榮膺音樂劇最佳男主角。

影視產業動盪不安，針對派拉蒙（Paramount）與 Skydance 擬併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的千億美元交易案，好萊塢勞工發起抗議，憂心產業過度壟斷將扼殺文化實力。英國競爭及市場管理局（CMA）也宣布正式啟動審查，預計於 8 月初決定是否進行深入調查。

其他消息方面，法國知名歌手 Patrick Bruel 因涉嫌性侵指控遭警方拘留，他本人則堅決否認。遊戲界則有波蘭開發商 Bloober Team 宣布將推出《奪魂鋸》（Saw）與《星際爭霸戰》（Star Trek）系列恐怖遊戲新作。體育轉播部分，福斯（Fox）取得 2026 年起在墨西哥轉播美式足球聯盟（NFL）的多年權利。

原文出處：教宗驚喜現身球場會饒舌巨星 東尼獎《Schmigadoon!》奪最佳音樂劇

本文由AI協作，經編輯審核後發布