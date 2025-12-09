教宗：歐洲必須在結束烏戰扮演核心角色

天主教教宗良十四世(Leo XIV)9日表示，在結束烏克蘭戰爭的努力方面，歐洲必須扮演核心角色。他並警告，任何把歐洲邊緣化的和平計畫「都不現實」。

良十四世9日在和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會談後告訴記者，歐洲的團結一致「至關重要」，特別是在這種情況下。他並呼籲各國領導人抓住他所形容的「合作建立公正和平的大好機會」。

教宗表示，「這場戰爭發生在歐洲」，強調安全保障必須涉及歐洲。他悲嘆「不是每個人都了解到這點」，但堅稱歐洲國家必須成為結束這場近4年衝突談判的一部份。

教宗的言論似乎在指責美國總統川普(Donald Trump)，川普政府推動與莫斯科的和平框架，在最初排除了歐洲參與。

當被問到川普的計畫時，良十四世表示，他不想對此發表評論，他尚未全盤了解。「但令人遺憾的是，在我已經看到的部分內容中，對歐洲與美國多年來的真正同盟關係造成了巨大的改變」。

教宗表示，近期針對歐洲的言論有可能削弱雙方仍然至關重要的聯繫。「我認為他們正試圖分裂我認為在目前與未來都必須是非常重要部份的同盟關係」。

當被問到是否有可能前往基輔訪問時，良十四世說，「我希望去。我不知道何時—我們需要務實面對這些事。或許會成行」。