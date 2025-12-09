教室學生怎麼辦？彰化教師午餐後押車送廚餘

▲彰化縣各校營養午餐的廚餘，本周起改由清潔隊處理。（圖／翻攝員林市清潔隊臉書，2025.12.09）

[NOWnews今日新聞] 中央訂出禁止廚餘餵豬落日條款，本周起彰化縣部分學校人員須陪同團膳廠商載廚餘到清潔隊回收，導致教學必須由代課老師協助，有些輪值老師不滿、拒絕「出差」，甚至出動校長親自押車。縣政府今下午召集國中小校長開會，下周起各校廚餘先自行秤重，出具證明文件給團膳廠商，即可取消老師押車到清潔隊的要求。

非洲豬瘟事件後，廚餘成為燙手山芋，彰化各學校廚餘原多由團膳業者載去餵豬，如今餵豬困難重重，縣府協調各鄉鎮市清潔隊代為清運，但部分清潔隊礙於人力不足，無法每天進學校載廚餘，要求先找地方暫置、二或三天收一次，校方則以衛生理由拒絕成為「臭學校」，最後協調改由業者天天載到清潔隊指定地點，但要求校方派人全程跟車，避免混入一般餐飲業者或外地廚餘，增加清潔隊負擔。

但協調結果再度引起引發學校反彈，抱怨工作量暴增。網友在社群平台發文，批評環保局規定由教師每天隨車陪同押廚餘，導致教師整個下午無法上課，嚴重影響學生受教權。教職人員抱怨，學校若有3家廠商，不就要派3位老師押車？簡直是大災難！還有輪值老師拒絕配合，最後只好出動校長親自押車。

爭取民進黨提名參選縣長的前彰化市長邱建富，今（9）日也替學校鳴不平，他表示這幾天負責午餐的老師忙到沒時間吃飯，下午也不在教室，難道課程找代課老師就能解決嗎？

縣政府下午再與各清潔隊、國中小學校長開會，修改清運流程，下周起原則上採各校廚餘秤重、記錄離校時間，並出具證明文件給團膳廠商，由清潔隊核對數量，學校人員不必再親自押廚餘車。

