教導孩子自己做決定／陳慧文

陳慧文

巧珍喜歡孩子活活潑潑，有自己的主見。不喜歡死死板板，什麼都要問爸媽。

在一次朋友們攜兒帶眷的聚會中，A先生拿出幾罐養樂多要請小朋友們喝。巧珍那六歲的兒子爽快地說「謝謝！」便接過來喝了，另兩位朋友的兒子卻遲疑地説：「我要問媽媽。」待他們跑去請示了媽媽後，其中一位媽媽和藹地説了：「你今天晚餐吃得很多很好，所以准許你喝！」那孩子便高興地前來拿養樂多了；另一位孩子的媽媽可威嚴了，兇巴巴地說道：「你今天已經喝過含糖飲料，不准再喝了！」那孩子便沮喪地走到一邊去了。

每個人教育理念不同，巧珍不予置評。不過旁觀的B先生居然揶揄道：「妳看人家的小孩都知道要先問媽媽！」這可真讓巧珍差點把嘴裡的飲料噴出來了！

巧珍説：我的孩子有自己的舌頭、自己的肚子和自己的腦子，他自己最清楚現在飽不飽、渴不渴，喜不喜歡、想不想喝那罐養樂多，想喝就說謝謝，不想喝就說不用了謝謝，這麼簡單的事，有什麼好問媽媽的？如果他來問我，我還嫌煩咧！

如果孩子想喝卻不被允許，少喝一罐養樂多倒也罷了；但如果其實不想喝而媽媽同意他喝，難道也要勉強喝下嗎？主張嚴管的父母必會說：「因為孩子年幼無知，沒有判斷力，所以必須父母替他作決定。」但是上了小學的孩子已經能基本地意識自己的身心狀況，也能相當地判別環境和對像是否安全了。父母只須平日叮嚀「不要拿陌生人給的東西」、「不要吃太多零食」、「拿到禮物要有禮貌地說謝謝」等正確觀念即可，實在不須要求孩子事無大小都向父母報備，甚至是由父母決斷。

當巧珍表達了這些想法後，B先生居然說：「這樣妳不是很沒有當媽媽的威嚴嗎？妳不怕將來兒子交女朋友、娶老婆也不徵詢妳的意見？」這種疑問更讓巧珍匪夷所思了。現在早已不是威權時代，巧珍也有自己的理想和事業，完全不需要靠兒子的唯唯諾諾來刷存在感。至於戀愛和擇偶的自由，那是民國八年的五四青年就已經替我們及後代子孫都爭取到的，為人父母最多是提供經驗、表示關心即可，完全無須干預、更不必為此負責啊！

現代社會開放多元，許多事物沒有絕對的對錯，孩子遲早需要學會彈性思考、因時制宜、見機行事，與其處處替孩子作決定，不如教導孩子自己作決定。巧珍認為每個孩子氣質不同，有的孩子天性乖巧柔弱，甚至有選擇障礙，那麼父母慢些放手，暫且代為決定，倒也無可厚非，不必操之過急。但是對於已經可以適度放手的父母和孩子，若還以僵化守舊的觀念指手劃腳，認為父母必得處處設限、子女必要時時請示，那實在大可不必啊！