教局攜手臺師大 首發SEL學分班

為回應學生心理健康、教師情緒支持與校園整體韌性建構的迫切需求，教育局首度攜手國立臺灣師範大學，正式開辦「社會情緒學習（Social Emotional Learning,SEL）教師在職進修學分班」，以學分制、系統化方式培育高雄市教師社會情緒學習（SEL）專業知能，消息一公布即引發高度關注，開放報名不到三天即全數額滿，顯示第一線教育現場對社會情緒學習的高度重視與強烈需求。（見圖）

這次SEL學分班由教育局、國立臺灣師範大學及高雄市SEL中心學校河堤國小三方統籌規劃，課程設計緊扣國際SEL理論發展、十二年國民基本教育課程綱要精神，並結合學校實務情境，提供教師兼具理論深度與實務操作的專業進修管道，為高雄市推動全市性社會情緒教育奠定關鍵基礎。

該學分班師資陣容堅強，由社會情緒學習總計畫主持人、國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系暨社會情緒教育與發展研究中心主任陳學志研究講座教授領軍，結合臺師大專業團隊共同授課，課程內容涵蓋情緒覺察與管理、人際關係技巧、負責任決策、教師自我照顧，以及SEL於校園系統與課程中的實踐，協助教師將SEL理念轉化為可操作、可落地的教育行動。

教育局歐素雯主任秘書表示，社會情緒學習已成為國際教育的重要趨勢，學分班特別吸引大量校長、主任與組長報名參與，透過行政與教學並進的專業培力，有助於讓SEL成為學校日常運作的一部分，進一步提升校園支持系統與師生關係品質。

河堤國小杜昌霖校長也報名這次學分班課程，提到學校長期重視學生情緒教育與教師專業成長，以完善的行政支援與與培訓，讓「看見孩子，也照顧自己」成為一個互利的友善校園。

這次SEL學分班學員涵蓋校長、主任、組長、導師與科任教師等多元角色，透過具備學分證書教師作為校園SEL開拓領航者，讓學習不只停留在課堂，更能在校園中實際發生、深刻改變。