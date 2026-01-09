教局：營午補助將審慎評估 降排擠效應

營養午餐補助評估，審慎衡量、降低排擠效應。（記者王志誠攝）

▲營養午餐補助評估，審慎衡量、降低排擠效應。（記者王志誠攝）

新北市教育局昨（九）日對學校營養午餐經費問題進行說明，指出全面免費屬於社會福利政策，需要穩定財源支撐。教育局表示，目前每餐營養午餐成本約七十至七十五元，家長負擔五十五至六十元，新北市三十二萬多名學生若全面免費，每年需四十六億元，並將成為必須永久編列的經常性支出。

教育局長張明文表示，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

教育局強調，新北市學生和教育預算規模為全國最高，新增四十六億元支出將佔教育業務推動經費的四分之一，對整體財政結構影響深遠。相關經費若未妥善規劃，將壓縮其他教育建設及投資，引發長期財政壓力。

目前市府已每年投入五十一點五五億元改善校園工程與設施，包括校舍建設、遊戲設施、冷氣安裝及廁所更新等。特殊教育方面，年度投入約四十五至四十七億元，保障特教學生學習需求。此外，已花費十三點五億元進行弱勢學生午餐補助、早餐支持及提升自立供餐能力等。

教育局提醒，這些既有支出為保障學生生活與學習品質的基礎，在新增營養午餐經費時，須審慎檢視財源分配，避免影響其他既有教育資源與政策推動，確保教育發展穩定持續。