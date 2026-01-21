教師兼行政獎金 桃園再加碼1000

桃園市長張善政21日於市政會議宣布教師兼任行政獎金「市府再加碼」，在中央獎勵基礎上，不分職級每月額外加發1000元，並回溯至去年9月。（蔡依珍攝）

為解決校園「行政大逃亡」危機，教育部日前宣布發放教師兼任行政獎金，桃園市長張善政21日宣布「市府再加碼」，在中央獎勵基礎上，不分職級每月額外加發1000元，並回溯至去年9月，全市4568名校長及兼任行政教師受惠，盼透過實質獎勵穩固校務運作。

張善政指出，近年來學校行政業務日益繁重，無論是校長或兼任組長、主任的老師，都面臨龐大壓力，甚至寒暑假也要到學校處理公務，付出與回報不成比例，導致許多老師不想當行政，甚至為了避免兼行政「寧可辭掉教職」，形成教育界的「行政大逃亡」。教育部雖頒布獎勵要點，依職級發放獎金，但市府認為仍有加碼空間，決定給予更實質的支持。

張善政宣布，將配合教育部的政策並回溯至去年9月1日，桃園市自籌財源，針對全市兼任行政教師每人每月「再加碼1000元」。

經調整後，三級行政獎金金額分別為：第一級50班以上大校校長，每月加發3000元；第二級50班以上大校主任、組長，每月加發2500元；第三級未達50班小校的校長、主任及組長，每月加發2000元，預計將有4568名教育人員受惠。

張善政強調，加碼不多，但代表市府對老師辛勞的認可，桃園是六都中人口成長最快的城市，當外縣市面臨減班廢校時，桃園仍在持續新建學校、增加班級，因此更需要穩定的行政團隊來支撐校務運作。

市府表示，張善政上任後致力優化教育環境，從率先全台實施代理教師全年聘期、營養午餐免費、提升教師節敬師禮金，到推動行政專案減課，如今再推行政獎金加碼，期盼透過具體政策，肯定第一線教育人員的專業付出，提升桃園教育品質。