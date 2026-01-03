教師加給行政減量記者會（左起教育部主任秘書林柏樵、教育部部長鄭英耀）。（圖：教育部提供）

▲教師加給行政減量記者會（左起教育部主任秘書林柏樵、教育部部長鄭英耀）。（圖：教育部提供）

為展現對教師專業付出之支持，並體恤教學現場長期累積的工作負荷，行政院已同意調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金，並追溯自一一四年九月一日起生效；另擴大「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」之傷害保險適用對象。

教育部表示，近年來教育政策持續推動，教學型態日趨多元，教師除教學本務外，尚須投入班級經營、學生輔導、親師溝通及行政協作等工作，長時間承擔高度責任與壓力。教育部持續傾聽第一線教師聲音，並審慎評估教學現場實際需求，期盼透過制度性調整，讓教師在付出專業的同時，也能獲得相應的支持與肯定。

廣告 廣告

此次調整重點包括：公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新臺幣三千元調高至四千元，以肯定導師在班級經營與學生照顧上的關鍵角色；兼任及代課教師鐘點費全面調增百分之二十，國民小學由三百三十六元調升至四百零五元、國民中學由三百七十八元調高至四百五十五元、高級中等學校由四百二十元調升至五百零五元，實質改善教師授課待遇。依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每月一千元至二千元不等之行政工作獎金，獎勵教師兼任行政職務之表現；以上措施受惠教師人數約三十萬人。

另，自願赴偏遠地區教師投保傷害保險部分，如「偏遠地區學校」教師自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者及「特殊偏遠地區學校」教師至「極度偏遠地區學校」服務者，得續保傷害保險。

教育部指出，待遇調整展現政府對教育人員長期投入的重視與支持，不僅有助於提升教師士氣與工作穩定度，也能鼓勵更多教師願意承擔導師及行政職務，確保校務運作順暢，進而讓學生在穩定、安心的教學環境中學習與成長。