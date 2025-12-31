教師喊過勞 教育部祭四措施：導師加給增1000、鐘點費漲2成

教育部宣布調整高中以下教師待遇。吳尚軒攝



2025即將結束，教育部今（12/31）日宣布調整教師相關支給制度，高中以下學校導師加給增加1000元，為每月新台幣4000元（下同）、兼任及代課教師鐘點費增加2成，並依據學校規模及教育階段等，針對兼任行政工作教師，每月增加1000至2000元獎金，總經費約是43億7000萬，並追溯自2025年9月1日起生效。

近年來教學現場頻頻反映教師工作負擔過重，尤其導師、行政工作鬧人力荒，對此，教育部今日召開記者會，宣布調整高中以下學校教師相關支給制度調整，四大重點包括：

1.公立高中以下學校導師職務加給，由每月新台幣3000元調高至4000元。

2.兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中學校由420元調升至505元。

3.行政工作獎金依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每1000元至2000元不等。

4.「偏遠地區學校」教師如自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者，「特殊偏遠地區學校」教師至「極度偏遠地區學校」服務者，得續保傷害保險。

教育部長鄭英耀表示，教學型態日趨多元，教師長時間承擔高度責任與壓力，「要用制度做老師的後盾」，盼讓教師獲得相應的支持與肯定，上述支給措施已獲行政院同意，並追溯自2025年9月1日起生效。

國教署長彭富源進一步說明，全部經費約是43億7000萬，從8、9月就開始跟縣市政府商議，屬於人事費用，教育部將於1月撥款，但入帳仍要看各縣市程序而定；對於未來薪資調整是否制度化，他表示，目前也在搜整意見中，確實期望制度化實施。

教育部次長張廖萬堅進一步表示，因應《財劃法》修法，目前費用由教育部跟地方政府各負擔50%，也會依照過去政策引導方式，逐步回歸地方。

行政減量 填報資料簡化、數位協助

除了調高待遇外，教育部也說明將減輕行政工作負擔，已全面盤點每年例行資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動等事項，並推動減量，包括停辦或減併辦理內涵、調減辦理頻率、提升既有資訊之運用、採行彈性而簡化之辦理方式等，已盤點150項工作項目，已精進或規劃於近期調整共104項措施，占69%。

教育部舉例，過去學校每月填報輔導工作推動成果，填報頻率調整為每半年填報；教育人員增能訓練將視內容，開放可改採線上視訊參與，且已參加相同內容活動者，得免再參加；各類教育人員（如外籍英語教師）進用及配置情形資料，將簡化填報作業，納入既有資料庫。

教育部強調，教師是教育現場最重要核心力量，將持續滾動檢討相關制度，打造更友善且永續的教育工作環境，與全體教師攜手守護孩子的學習與未來。

