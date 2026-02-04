教師宿舍到位、青年學者制度上路 台師大雙軌攬才強化國際競爭力

台師大近日完成公館校區教師宿舍整修工程，打造50戶全新宿舍，提供新進教師「拎包即可入住」的安心居所。（圖／台師大）

台師大公館校區教師宿舍整體空間設計以「明亮、安全、獨立機能」為核心理念，採簡約典雅風格，動線規劃清楚，全面升級居住品質，總務處邀請IKEA家具設計師協助家具配置與擺設。（圖／台師大）

在全球高等教育競爭加劇、國際學術人才流動加速的趨勢下，台灣師範大學持續深化國際攬才與育才布局，從學術制度到生活安頓同步著力，透過推動「師大青年學者講座」，並完成公館校區教師宿舍整修工程，全面提升對國際優秀學者與新進教師的吸引力與留任力。

為回應青年學者對穩定研究資源的需求，台師大於2025年正式推動「師大青年學者講座」，作為強化育才與留才的重要制度。該講座由物理系傑出校友葉禮誠捐贈新台幣1000萬元設立，提供具潛力青年教師為期3年的研究補助，每位學者最高可獲150萬元研究經費，作為銜接教育部玉山青年學者計畫的關鍵支持。

廣告 廣告

講座制度於2025年完成辦法訂定並正式上路，首位獲選「師大青年學者」為物理系助理教授古煥宇。古煥宇曾任職維也納大學及奧地利科學院博士後研究員，並赴日本進行訪問研究，研究專長為量子資訊理論。在講座支持下，其研究團隊已與日本RIKEN、韓國KAIST及美國威斯康辛大學麥迪遜分校展開合作，擴大國際交流能量，並帶領學生參與國際研究與論文發表。

目前「師大青年學者講座」已啟動新一輪申請作業，收到來自物理、地科及資工等系所共4位教師申請，正進入審查階段，預計2026年陸續核定補助，持續累積青年學者培育能量。

除學術支持外，台師大亦同步強化生活配套，近日完成公館校區教師宿舍整修工程，打造50戶全新宿舍。宿舍於1月28日舉行落成揭牌儀式，由校長吳正己主持。整修後的宿舍提供多元房型與完善設備，營造安全、明亮且具國際生活機能的居住環境。

吳正己指出，完善的居住支持已成為國際攬才的重要基礎。教師宿舍預計3月1日開放入住，將有效協助新進與外籍教師安心落腳，展現台師大從學術到生活全方位打造友善學術環境的具體行動。

更多中時新聞網報導

袁惟仁離世 陸元琪告白謝謝曾經愛她

山田茜赴戰地拍片 攝影師無畏力挺

NBA》杜克室友內戰 弗拉格紀錄夜不敵克魯佩爾