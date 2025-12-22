教師寧去外縣市！北市招聘困境「連代理教師也難找」 教育局急提首都加給

教師脫北潮，教育局急爭取首都加給。（圖／ＴＶＢＳ）

台北市師資缺口持續擴大，教師招聘面臨嚴峻挑戰。根據台北市教育局統計，111學年度教師懸缺達2030人，預計未來每年都將超過兩千人，到114學年度更將上升至2210人。面對這一困境，台灣教育人員產業總工會理事長楊益風指出，現職教師被迫超時授課，不僅增加教師負擔，也可能降低學生受教品質。北市教育局已推出多項措施，包括提高敬師金、增加優秀教師獎勵比例等，但最根本的解決方案仍在於提高基本待遇，以解決首都圈生活成本高昂所帶來的挑戰。

台北市師資缺口擴大。（圖／ＴＶＢＳ）

台北市教師招聘困境日益嚴重，特別是在首都圈高生活成本的壓力下。台北市教育局統計顯示，111學年度有2030名教師職位懸缺，而這個數字在未來幾年將持續增加，到114學年度預計將達到2210人，其中高中職732人、國中721人、國小757人。這些數據清楚表明台北市教育體系正面臨嚴重的人力結構緊張狀況。全教總理事長侯俊良解釋了教師流動的原因，他指出教師甄試允許考生在各地報考，一位考上台北市教師職位的人可能同時也考上台南、台中甚至嘉義、雲林等縣市的教職。考慮到住宿、生活品質和物價水平等因素，許多教師最終可能不選擇在台北市任教。這種現象一直存在，而今可能更加嚴重。

北市教育局面臨的挑戰不僅是正式教師招聘困難，連代理教師的招聘也變得更加艱難。今年全國代理教師年資提敘新制上路，加上代理教師已爭取到12個月薪資保障，使得台北市在吸引代理教師方面失去了優勢。代理教師同樣會考慮生活條件、工作壓力等因素，選擇離家近或生活條件更符合期望的地區任教。

穩定師資，避免影響受教品質。（圖／ＴＶＢＳ）

北市教育局主任秘書鍾德馨表示，教育局已採取多項措施應對這一挑戰。在教師甄選機制上，各學程都設立了加分機制，鼓勵優秀教師來台北市任教。此外，教育局已將敬師金從600元提高到2000元。另外，也提供教師交通補助費，並將優秀教師獎勵比例從5%提高到10%，希望通過這些措施留住人才。

鍾德馨強調，最根本的解決方案還是提高教師的基本待遇。教育局已多次向教育部爭取設立「首都加給」或久任獎金，希望能為願意在都會區服務的教師提供更多獎勵。除了薪資待遇外，校園文化與對教師工作的支持也是影響教師加入意願的重要因素。只有避免行政疲勞，才能真正留住首都圈的優秀教師。

