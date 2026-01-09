教師待遇調升 花蓮教育界籲課後輔導鐘點費應調整

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）教育部宣布提高國高中教師待遇，包含兼任及代理教師鐘點費調漲2成等，花蓮教育界認為，具加班性質的課後輔導鐘點費應一併調整。花蓮縣府表示，會考量各縣市政府因應做法，全盤研議。

教育部上月底宣布的多項提高教師待遇的措施，包含兼任及代課教師鐘點費全面調增2成等。調整後每節鐘點費從國小新台幣336元調升到405元、國中由378元調高到455元，高中由420元調到505元，並追溯自民國114年9月1日生效。

廣告 廣告

花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會今天發布聯合聲明，按照勞基法規定，加班性質鐘點費應高於平日每小時工資的1/3以上，現行國中課後輔導鐘點費450元、國小及幼兒園400元，都比兼任、代課鐘點費調漲後更低。

花蓮教育界強調，加班時間比上班時間鐘點費還低，不合理也違反勞基法，呼籲花蓮縣府儘速邀集教師相關工會共同研商修訂，同步調漲教師及教保員課後輔導等具加班性質的鐘點費，並追溯自114年9月1日起實施。

花蓮縣府教育處今天回應，確實有發現這問題，內部正討論如何調整，會了解其他縣市政府因應做法，通盤考量研議。（編輯：黃世雅）1150109