教師待遇調整3措施經費43.7億 中央分攤半數

（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天宣布，提高中小學導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，及增給教師行政工作獎金，3項政策預計1年經費約43.7億元，由中央、縣市政府各分攤一半，估逾30萬人受惠。

教育部今天召開記者會，宣布多項提高教師待遇的措施，包括將公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3000元調高到4000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%；增給行政工作獎金1000元到2000元。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，上述3項政策年度經費約43.7億元。因追溯自民國114年9月1日生效，今年經費為14.5億元（都為中央、地方經費合計），教育部會簡化流程、在115年1月盡速撥出款項，教師實際入帳時間，則要視各縣市而定。

受惠人數部分，提高導師職務加給約14.1萬人受惠、兼任及代課教師鐘點費約12.7萬人受惠，增給行政工作獎金約4.5萬人受惠，總計超過30萬人。

媒體追問是否「中央請客、地方埋單」？教育部次長張廖萬堅表示，依照過去作法，會先透過中央補助來引導政策，經與地方政府開會商議後，同意先各負擔50%。

彭富源也補充，因應「財政收支劃分法」，學校人事費用支出主要是在地方政府，因此未來可能會逐步回歸到縣市處理。

在調增細節上，按照教育部規劃，兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國民小學由336元調升至405元、國民中學由378元調高至455元、高級中等學校由420元調升至505元。

行政工作獎金則依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每月1000元至2000元，適用校長、主任、組長等各個職級的行政人員。

此外，教育部也宣布擴大偏遠地區傷害保險適用對象。原本只有「非偏遠地區」教師自願到「偏遠地區」適用，新政策進一步納入「偏遠地區」教師自願到「特殊偏遠地區」、「極度偏遠地區」的情況，讓保障更為完整。（編輯：吳素柔）1141231