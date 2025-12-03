教師心理諮商得跑陽明山 挨批

台北市教師人力嚴重缺乏，市議員張文潔指出，不單純只是因少子化，教師工作高壓又缺乏支持也為主因，市府雖然有提供教師免費心理諮商服務，但地點竟在陽明山，恐讓有需求的教師望之卻步。（本報資料照片）全國各縣市安心專線1925

台北市教師人力嚴重缺乏，市議員指出，不單純只是少子化，教師工作高壓又缺乏支持也為主因，市府雖有提供教師免費心理諮商服務，但地點竟在陽明山，恐讓有需求的老師望之卻步，此外北市14歲以下兒童自殺通報人次近8年也節節攀升。北市教育局回應，將視教師需求提升心理諮商服務量能，另有36間小學已申請心理師入校服務補助計畫。

議員張文潔指出，114學年度開學前，北市國小有近300個代理教師缺額找不到人，她分析不單純只是因為少子化，還有教師工作長期高壓問題，除了要經營班級及行政事務，還要面對大量投訴案件，導致身心狀況每況愈下。

她發現，雖然教育局在台北市教師研習中心有提供教師免費心理諮商，但地點竟位於陽明山，若在南港、文山上班的老師，平常課務早就忙到透不過氣，好不容易周末有時間諮商，卻要花1個半小時搭車上陽明山，恐讓教師望之卻步。

此外，根據衛福部統計，台北市14歲以下兒童自殺通報人次，從民國106年403人次，到113年已升至3998人次，另孩子因學校問題自殺身亡的比例占率，從106年的2％，至113年已達9.2％。

議員許淑華指出，北市目前有139所國小，學生超過1000人以上有18校，要求市府對千人以上小學，至少配置1名常駐心理師，其餘121所小學因應學校需求補助心理諮商師費用。

百齡國小校長張育成表示，他贊成由教育局直接配置專業諮商人員，且也不限於只輔導學生，也可服務老師，若受限人力可採跨校支援。

教育局回應，為讓教師能就近利用諮詢服務，除了陽明山的研習中心外，另在台北捷運內湖站、古亭站、大安站及信義安和站附近安排合作心理諮商所，將持續視教師需求提升服務量能。

此外，北市除了依法建置專任輔導教師外，共計36間小學皆已申請醫療入校服務計畫，申請心理師、身心科醫師入校，其中包括18所學生數達千人的小學。