教師生快樂 教育部SEL工作坊在慈大舉行

許嘉倩副司長於開幕式致詞

關注學生心理健康，教育部規劃「社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）中長程計畫」，並於今（4）日舉辦「2025宜花東高屏大專院校/高優暨前導學校北一區」社會情緒學習工作坊，近百位校長、學輔工作人員，齊聚慈濟大學，從腦神經科學、生命教育等角度，深入瞭解SEL。



根據統計，大專校院學生自殺、自傷比率逐年攀升，關注學生的心理健康，教育處投入新臺幣4.4億元，從今（114）年開始，規劃SEL中長程計畫，教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，不僅要教學生接納各種情緒，更要教學生「如何快樂」。

廣告 廣告



慈濟大學校長劉怡均，從神經科學的角度指出，真正的快樂，並非表象的吃喝玩樂，她以慈大為例表示，學校鼓勵師生「服務他人」，就是從服務時的正向人際互動與成就感，觸發腦內的「快樂荷爾蒙」，建立大腦的獎勵機制，建立內心真正的平靜與快樂。



期待在校內全面推動，這次的工作坊，就是希望讓老師們在兩天的課程中「先體驗」，由師長們親身瞭解「如何快樂」，再將感受融入課程、帶回學校，全方位建立情緒友善的校園。