教師申請加班費 應有認定標準

市議員王閔生指出，有許多教師反映，時常要申請加班費時，學校卻稱額度滿了只能換補休，他建議北市教育局應調查各校實際申請狀況，否則只會加劇出走潮。（本報資料照片）

為保障教師權益，北市各校均會依法編列加班費，議員王閔生指出，有許多教師反映時常要申請加班費時，學校卻稱額度滿了只能換補休，他建議北市教育局應調查各校實際申請狀況，否則只會加劇教師出走潮；國教行動聯盟理事長王瀚陽認為，教育局應制定明確加班認定標準，避免申請浮濫。教育局28日回應，每年均定期檢視各校加班費執行進度，並據實際需求彈性調整預算額度。

學校依「各機關加班費支給辦法」及相關規定編列加班費，並按不同加班類型，比如平日、休息日、例假日加給，同時有時數上限，加班費支領每月如果超過20小時，需報至教育局同意後核實提供。

王閔生指出，每間學校通常只編列幾萬元加班費，有許多老師紛紛反映，時常都要加班到晚上，但要申請加班費時，學校卻說額度上限滿了只能換補休，建議教育局應調查各校實際申請狀況，否則只會加劇教師出走潮。

有校長表示，老師常常因為批改作業或課後輔導加班，但也不會特別向學校申請加班費，應該是認為日常行政較難界定成具體加班事由，但遇到特殊專案任務時，申請加班費沒有太大問題，經費不夠時校方可與教育局申請調整額度，更核心的問題在於應要有更明確加班認定標準，才能讓老師有申請依據。

王瀚陽強調，當老師有額外付出時，本就該給予補休、薪資補償，但對老師而言，實質的經費補償感受較直接實際，建議各縣市政府在原有員額與經費架構下制定統一認定標準，避免申請狀況過於浮濫或不符合正常標準。

教育局主祕鍾德馨指出，學校編列加班費原則，基本上會以前1年度額度為主，另於年度中若學校因辦大型活動或特殊任務需增加經費，教育局也會撥發專案經費支應額外開銷，積極協助調度，依法保障教師權益。

教育局說，經統計民國113年各校加班費執行率為62.75％，今年截至11月底執行率為36.32％，顯示目前各校編列預算額度，足以支應現行教師加班費用需求，教育局每年均定期請各校檢視加班費執行進度，並依據實際需求彈性調整預算額度。