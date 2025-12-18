教師研習激盪創意 培育淨零永續種子

台東縣政府與慈濟基金會辦理「淨零永續」教師研習，這堂課老師們成為學生，了解如何應用教具，把永續議題變活潑。也因為有趣，老師們玩得津津有味。

「它是用了6支的寶特瓶，做成這樣的一副太陽眼鏡。」

環保可以時尚，也可以教學零距離。這是放大版的SDGs桌遊。這是彈珠檯。彈好離手，問題請接招。

環境教育講師 陳哲霖：「我有沒有做到，不是只有我個人的喜好而已，會帶給孩子 到底是未來的災難，還是未來的平安。」

這些教具，由環境教育講師創新設計。以環保體驗遊戲來了解SDGs聯合國永續發展目標。不需死背，吸收快。

廣告 廣告

「請問聯合國永續發展目標，2016年開始實施，我們哪一年要達標 (2030)，哇 我們給老師一個掌聲。」

永安國小老師 黃柏融：「有一些簡單的操作，回到學校應該是 就可以很容易地去，練習讓學生操作。」

知本國中老師 高淳筑：「今天我收穫最多的是，不再對SDGs的解釋或者是認識，感覺到那麼地困難，然後有這麼好的教具，可以帶回去給學生 謝謝。」

新興國小老師 張靜芳：「我們老師都很喜歡一直教一直講，但我覺得 其實在講這些點的時候，應該要讓孩子在 你去思考說，那這個SDG裡面的這一項目，如果是你的時候 你會怎麼做。」

淨零永續教師研習課程，綠島，蘭嶼都有老師來參與。在地師長更提願景，希望將原住民族的生活智慧融入教具設計，創造台東獨特的永續教育模式。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│慈大附中「感飢12」 募愛援助國際

強化原住民教育資源 慈濟大學獲肯定

