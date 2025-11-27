教師荒何解？教團點出台灣「60+老內閣」警訊：教育部長大師生50歲怎溝通？
軍公教年金改革（年改）再度成為本會期政壇攻防焦點，《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商，在野黨團力拚12月院會三讀。停砍公教年金議題也讓教師荒、公務員逃亡潮等議題引發廣泛討論。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙26日在臉書點出台灣教育治理的世代落差警訊，表示教育部長鄭英耀現年70歲，世代距離最大的部門，卻由最年長的人掌舵。
黃湘仙在文中盤點行政院各部會首長的年紀，其中70歲以上2人（文化部 74、經濟部72）、60–70歲9人（內政、外交、國防、財政、教育、法務、交通、數位、農業）50–59歲1人（環境部55）；40–49 歲1人（勞動部41）、30–39 歲1人（運動部30），平均年齡61.7歲、中位數67歲。他分析，由齡結構可知，行政團隊高度集中於60–70歲，雖具穩健、熟練、具行政歷練，但也呈現出顯著的世代斷層，40至50歲中壯世代幾乎全面缺席，世代交替速度極慢，除了運動部長李洋、勞動部長洪申翰外，內閣幾乎沒有具代表性的年輕政務官。
黃湘仙進一步說，特別是在教育部長人事上，年齡偏高的任命，正反映出我國教育治理與青年世代之間的深層隔閡，鄭英耀70歲，是全體部會首長中年齡最高者之一，而教育政策事實上是最需要跨世代溝通的部門，要與12至30歲的學生、青年溝通，要與第一線教室、家長互動，並迅速跟進 AI、數位學習、跨域教育、國際趨勢等。他接著點出70歲部長掌舵教育部可能有3項結構性的問題，首先與青年世代距離過遠，難以理解如學費壓力、租屋、AI教育等需求，這將使得政策溝通缺乏共通語言。
對比主要國家 黃湘仙：台灣教育部長明顯年齡偏高
再者，黃湘仙說，是教師普遍面臨行政量暴增、校事會議負擔、教評制度混亂與少子化壓力，弱勢缺乏現場經驗的決策者較難掌握實際痛點；最後是教育部改革動能因高齡化而明顯不足，對新科技反應較慢，整個部會文化更為保守等。黃湘仙並對比國際主要國家教育部長的年紀，日本52歲、新加坡49歲、英國41歲、法國 47歲、澳洲53歲等，台灣明顯年齡偏高，這些國家多任命40、50歲的教育部長，是因其具備行政能力、能與青年世代保持連結、理解學生與教師所處的真實環境、對科技與教育變革更敏感。
黃湘仙表示，反觀台灣，教育部長與大學生、年輕教師常常差了4、50歲，想理解校園勞動環境、租屋壓力等，只能透過報告，難以建立真正的互信關係與對話場域。文末，他強調，教育改革需要真正理解下一代的人，當前台灣面臨AI教育時代來臨、少子化、大學轉型、教師荒，城鄉差距擴大等問題，這些都與年輕世代緊密相關，若部長存在很大的世代差距，政策與現場間的落差將越來越大，而真正好的教育政策，必須從「理解下一代」 開始，為何台灣教育帶領下一代，卻由上一代的上一代掌舵？
更多風傳媒報導
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 4 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 2 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 36 分鐘前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
香港大埔宏福苑火災為何這麼嚴重？《衛報》分析: 竹製鷹架疑助火勢蔓延
[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑周三（26 日）下午發生嚴重火災，已造成至少 44 人死亡，數十人傷勢危急，目前仍有近 280 人失蹤。案發當時，火勢迅速蔓延，最先自宏昌閣外牆的竹製鷹架起火，火勢迅速蔓延至至少五棟建築，造成重大損失。 據了解，該住宅區由八棟 31 層高的樓宇組成，共約 2,000 個單位，居住人口約 4,800 人。目前火災原因尚待調查，然而《衛報》分析指出，從建築外部看到大量的竹製鷹架及綠色建築網，這可能加速火勢擴散。 香港是全球少數仍廣泛使用竹材進行建築的城市之一。當地建築常見以竹竿和紮帶搭建的鷹架，既輕便又成本低廉，也被視為一種傳統工藝和文化象徵。早在兩千年前的漢代捲軸畫中，就有竹塔建築的描繪。 然而，由於竹材易燃，安全隱患逐漸引起關注。官方數據顯示，自 2018 年以來，涉及竹製鷹架的工業事故，已造成 23 人死亡。今年三月，香港政府宣布將逐步淘汰竹材，改用耐火鋼材，並規定公共建築工程中 50% 的框架結構必須採用金屬材料，以提升建築安全並適應潮濕氣候。 對此，香港九龍竹鷹架工人聯合會曾表示反對棄用竹材。他們指出，竹竿形狀各異，搭建鷹架需師傅精湛技藝新頭殼 ・ 1 小時前
生日前夕獨居翁陳屍家中 跌倒意外大逆轉揪友殺人｜#鏡新聞
苗栗一名67歲的鄭姓獨居老翁，24日上午被居服員發現陳屍客廳，原本以為只是單純一起跌倒撞到頭的意外，經由警方採證後發現，案情不單純，因為死者頭部有一道深長的撕裂傷，加上有兩名男子離開家中後，老翁就再也沒有外出，警方循線追查，兩名男子這才坦承犯案。鏡新聞 ・ 1 天前
香港惡火狂燒「屋內視角曝光」！受困者無助等救援…被嗆到狂咳嗽
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生五級大火，火勢延著低樓層竹棚架一路往上蔓延，造成44人喪命、279人失聯悲劇。今（27）日網路上還流傳屋內視角影片，看到大廈火勢狂燒、煙霧瀰漫，受困者急忙關閉窗戶，且不停咳嗽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
德國男持刀搶中壢2店家得手萬元! 落網辯"三餐不繼"
社會中心／周秉瑜 桃園報導一名德國籍何姓男子依親來台，因找工作不順，竟在9月時前往中原商圈，搶劫兩間店家後逃逸，得手1萬多元，還有1罐果菜汁和1包香菸，警方循線1小時內逮到何男，他供稱經濟壓力導致三餐不繼，桃園檢方依加重強盜罪嫌將他起訴。員警vs.德國籍搶匪：「口袋有東西嗎？ 刀哩？」凌晨時分搶劫超商，男子行徑大膽，但逃不到1小時就落網，除了因為他一頭銀白髮色特徵明顯，而且是個外國人。員警vs.德國籍搶匪：「刀在哪裡？等一下等一下，刀子？knife？這裡，副座。」員警用英文再講一次，交出刀來，這名德國籍何姓男子乖乖就範，模樣十分狼狽，他是在今年9月13號，凌晨4點54到中壢一間超商亮刀，先是嚇跑女店員，接著搶走1瓶芭樂汁和29元，結果5點30分他又再度行搶，這次跑到賣場亮刀，跟女店員說給我錢，女店員嚇得回覆我有小孩，男子承諾給錢就走，不傷害店員，隨即搶走現金1萬元以及香菸1包後逃逸。一名德國籍何姓男子來台行搶，遭檢警依加重強盜罪起訴。（圖／警方提供）男子行搶地點就在中壢鬧區中原商圈，即便是凌晨時分仍到處都是監視器，因此行蹤也被員警迅速掌握，這位德國籍的何姓男子今年61歲，來台依親，供稱2年沒工作非常絕望，目前三餐不繼只吃便宜食物，沒選擇才搶劫，被警方依強盜罪嫌移送。德國籍何姓男子供稱，三餐不繼才行搶。（圖／警方提供）中壢分局普仁所長黃智勇：「於案發1小時內在新中北路，查獲61歲何姓德國籍男子，涉嫌強盜案，當場扣得作案用之水果刀1把，並發還遭強盜新台幣9915元，全案警詢後依強盜罪嫌移送偵辦。」行搶男子仍在羈押，已經被依加重強盜罪起訴。原文出處：德男持刀搶中壢店家得手萬元！落網辯「三餐不繼」 更多民視新聞報導5外國人擠一車! 女所長逮逃逸移工 舉電擊槍喝令鎖車門台中霧峰大火驚魂！外籍男學生煮食途中外出 廚房瞬間陷火海外籍女金門賣淫 金檢跨海直搗淫團台南大本營民視影音 ・ 4 小時前
黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光
藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案件上訴，台灣高...聯合新聞網 ・ 1 天前
"花生木雕"太逼真! 雕刻家曾慶棟參賽作品 遭海關誤扣
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導高雄雕刻家曾慶棟，自幼在農村長大，特別喜歡雕刻花生，沒想到他日前寄到日本參賽，以花生殼跟花生仁為主題的"似假如真"作品，實在太逼真，居然遭到日本海關扣留兩天，幸好最後順利送達，到底有多像，帶您來看看！雕刻家曾慶棟的花生作品太逼真，居然連日本海關都分不出真偽，差點趕不上日本比賽。（圖／民視新聞）雕刻家曾慶棟：「來大家來吃花生。」一看差點要放進嘴裡，滿滿一大盤，有還沒剝殼的，也有剝掉外殼，露出花生仁的，但這盤花生，可通通都是木頭雕刻，乍看之下，還以為是真的，導致雕刻家曾慶棟的作品"似真是假"，被日本海關扣留。雕刻家曾慶棟：「發現說怎麼被日本海關留置，還說要送驗，我這是藝術品又不是違禁品，我一頭霧水，原來堅果類不能進口，啊我的花生就像堅果。」幸好日本海關扣留兩天，經過查驗，確認是木雕，10月30日作品送達大會，並入選決賽，目前正在神戶日本藝術中心展出。雕刻家曾慶棟實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。（圖／民視新聞）而這個小小的花生雕刻品，外殼是檜木，花生仁色澤偏紅，就選用龍柏，實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。雕刻家曾慶棟：「在農村的生活真的是不簡單，所以我們對農村這些農作物，比較有感情比較了解，所以我刻的主題，都會針對農村這些生態來作主題。」67歲的曾慶棟，原本從事對講機安裝，後來經營停車場，跟藝術完全無關，15年前八八風災後，在海邊看到大量漂流木，心中萌生「讓木材重生」的想法，鑽研雕刻，如今成為花生雕刻達人，超擬真的作品，雖然還沒公布名次，就已經被日本海關認證。原文出處：「花生木雕」太逼真！高雄雕刻大神作品 遭日本海關扣留兩天 更多民視新聞報導果粉分期買手機房貸「縮水100萬」？理財達人揭關鍵毒品唾液快篩上路4天首抓 台東男騎機車蛇行被查出吸毒駕車先談感情後騙投資 台南警攔阻47歲男轉帳150萬元民視影音 ・ 21 小時前