教師荒何解？教團點出台灣「60+老內閣」警訊：教育部長大師生50歲怎溝通？

軍公教年金改革（年改）再度成為本會期政壇攻防焦點，《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商，在野黨團力拚12月院會三讀。停砍公教年金議題也讓教師荒、公務員逃亡潮等議題引發廣泛討論。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙26日在臉書點出台灣教育治理的世代落差警訊，表示教育部長鄭英耀現年70歲，世代距離最大的部門，卻由最年長的人掌舵。

黃湘仙在文中盤點行政院各部會首長的年紀，其中70歲以上2人（文化部 74、經濟部72）、60–70歲9人（內政、外交、國防、財政、教育、法務、交通、數位、農業）50–59歲1人（環境部55）；40–49 歲1人（勞動部41）、30–39 歲1人（運動部30），平均年齡61.7歲、中位數67歲。他分析，由齡結構可知，行政團隊高度集中於60–70歲，雖具穩健、熟練、具行政歷練，但也呈現出顯著的世代斷層，40至50歲中壯世代幾乎全面缺席，世代交替速度極慢，除了運動部長李洋、勞動部長洪申翰外，內閣幾乎沒有具代表性的年輕政務官。

黃湘仙進一步說，​特別是在教育部長人事上，年齡偏高的任命，正反映出我國教育治理與青年世代之間的深層隔閡，鄭英耀70歲，是全體部會首長中年齡最高者之一，而教育政策事實上是最需要跨世代溝通的部門，要與12至30歲的學生、青年溝通，要與第一線教室、家長互動，並迅速跟進 AI、數位學習、跨域教育、國際趨勢等。他接著點出70歲部長掌舵教育部可能有3項結構性的問題，首先與青年世代距離過遠，難以理解如學費壓力、租屋、AI教育等需求，這將使得政策溝通缺乏共通語言。

對比主要國家 黃湘仙：台灣教育部長明顯年齡偏高

再者，​黃湘仙說，是教師普遍面臨行政量暴增、校事會議負擔、教評制度混亂與少子化壓力，弱勢缺乏現場經驗的決策者較難掌握實際痛點；​最後是教育部改革動能因高齡化而明顯不足，對新科技反應較慢，整個部會文化更為保守等。​黃湘仙並對比國際主要國家教育部長的年紀，日本52歲、新加坡49歲、英國41歲、法國 47歲、澳洲53歲等，台灣明顯年齡偏高，這些國家多任命40、50歲的教育部長，是因其具備行政能力、能與青年世代保持連結、理解學生與教師所處的真實環境、對科技與教育變革更敏感。

​黃湘仙表示，反觀台灣，教育部長與大學生、年輕教師常常差了4、50歲，想理解校園勞動環境、租屋壓力等，只能透過報告，難以建立真正的互信關係與對話場域。文末，他強調，教育改革需要真正理解下一代的人，當前台灣面臨AI教育時代來臨、少子化、大學轉型、教師荒，城鄉差距擴大等問題，這些都與年輕世代緊密相關，若部長存在很大的世代差距，政策與現場間的落差將越來越大，而真正好的教育政策，必須從「理解下一代」 開始，為何台灣教育帶領下一代，卻由上一代的上一代掌舵？

