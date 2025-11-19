教師荒加劇長照量能受考驗 楊家俍議員要求市府加速整合

【記者范文濱／桃園報導】

針對全台教師荒問題日益嚴重，市議員楊家俍市政總質詢指出，有七萬四千名取得教師證的準教師未投入教育界，顯示待遇與工作條件已難吸引新血。他認為，國小與國高中鐘點費多年僅小幅調整，導師費長達十三年未調漲，使教學責任與薪資不成比例，形成基層教師普遍的沉重負擔。楊家俍議員強調，課務、行政與班級經營壓力持續增加，若制度未改善，優秀師資勢將持續流失，市府必須展現願投入人事成本的態度，並與中央研議合理且具體的調整方向。

廣告 廣告

楊家俍議員指出，桃園近五年老年人口成長近二十五％，相當於每年新增約一萬五千名長者，加上獨居長輩比例為六都最高，使長照需求更加迫切。目前長照服務涉及多個局處，申請與轉介流程仍顯複雜不便。建議以苗栗縣將成立長照處為例，桃園需比照設置專，統籌政策並整合跨局處資源，並要求市府提出明確的規劃與推動時程。

有關垃圾定點收運，楊家俍議員指出，六都多已推動五十條以上定時定點路線，但桃園十三區仍有十區掛零，推動速度明顯落後。他表示，定點收運可降低追垃圾車的危險，提升清潔隊員作業安全，也能改善分類效率與市容。他要求市府說明推動瓶頸，包括道路條件、人力配置與社區意願，並逐步擴大具備條件之區域。

楊家俍議員強調，沿街收運常使清潔隊員承受民眾情緒與衝突風險，清潔隊員不應成為制度落差的承擔者。市府應檢討現行方式，以安全與效率為核心，讓垃圾政策與城市發展同步。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光