教師荒 六都代理教師也難找

教育部統計，國中正式教師缺額從109學年296人，113學年增加至1032人，增幅逾3倍；高中正式教師缺額近5年也增加2倍。教育團體表示，校園濫訴、行政壓力大、待遇誘因不足等因素，都是造成教師荒原因，且以都會區為主，尤其是六都，不僅缺正式教師，連代理教師也不好找人，若政府不改善問題，未來教師荒只會更嚴重，影響學生受教權。

教育部統計，自109至113學年國中正式教師缺額由296人增至1032人，且113學年較112學年增545人，增幅達89.36％；近5年高中正式教師缺額則由493人增至1044人，113學年較112學年842人，增幅23.99％。國中跟高中正式教師缺額，113學年皆是近5學年以來最高。

根據師資培育統計年報，112學年核發教師證者計4852人，其於112學年任教2916人，任教率60.10％，創近10年度新低。

全教總理事長侯俊良表示，目前國、高中最缺生活科技相關科目老師，原因在於業界發展較好，即便考取教師證者，多方考量後，大多會選擇待遇較佳的業界任職，是教師缺額原因之一。另一方面，教師薪資多年未調整，遠跟不上民生物價漲幅，老師生活壓力大，吸引人才擔任教職誘因不足。

侯俊良指出，尤其是六都，不僅缺正式教師，連代理教師也不好找人。