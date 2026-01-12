教師蒙冤調查平反 教育部：研議支持補助機制

針對被冤枉的教師經平反確認，教育部國教署長彭富源(中)說明，教育部正研議支持補助相關配套機制。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今(12)日拍板中小學校事會議改革案，對於進入校事會議調查的教師，在確認被冤枉獲得平反後，教育部國教署長彭富源表示，教師在調查過程中承受極大壓力，教育部長鄭英耀對此高度關注，已責成教育部人事處、法制處等相關單位研擬支持與補助機制，希望在事實釐清後，能對教師於調查期間付出的時間、心理與專業成本，給予合理的回應，因涉及整體公教制度，相關配套仍在審慎研議中，但已列為重要方向。

彭富源表示，校事會議上路實施後，即啟動檢討機制，去(2025)年6月完成調查、8月蒐集校長與地方政府意見，確認需加強預防性介入、案件分流與程序正義，因此提出這次修正草案，而非簡單保留或廢除。

針對外界質疑是否缺乏不適任調查人員的退場機制，彭富源澄清，現行「教師法」第15條已明定，調查人才庫人員若在調查、輔導或處理過程中違反客觀、公正、專業原則，或有偏頗、不當及其他違反專業倫理的不適任情形，即可予以移除，這次修法未改動此條文，並非忽略，而是既有制度本已完整，後續也將持續加強訓練與回流檢核，確保調查品質。

另外，有團體建議，小型、情節較輕的案件應回歸考核處理，彭富源表示，教育部認同分流原則，考核案件原則上仍以校內調查為主，針對考核機制中提及「必要時得邀請外部人員」，此為極特殊情況的補充設計，例如校內人力不足或難以組成調查時才會啟動，並非常態，更非任意使用。

對於外界擔憂修法提及的「觀課」恐成為新型監督工具，彭富源也說明，「觀課」並非新增制度，而是現行課綱中教師專業發展機制的一環，即公開授課與專業對話的既有作法，目的在於透過常態化溝通與理解，及早協助教師、避免小摩擦升高為校事事件。

彭富源強調，這次修法除了條文調整外，也同步完成簡明流程圖與白話QA，協助教師與學校行政人員理解制度運作，盼制度回到完善程序、重建校園信任的初衷。

